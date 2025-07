Les travaux d’aménagement de la plage de Fidjrossè, section Marie Stella-Adounko sur (12,5 km) sont toujours en cours. Il est donc interdit de stationner sur les caniveaux et les trottoirs de part et d’autre de la route des pêches. Selon un communiqué de la Direction Générale de la SIRAT SA, les usagers doivent stationner uniquement sur les contre-allées, dans les zones marquées au sol et prévues pour un stationnement en créneau (stationnement parallèle à la chaussée).

22 juillet 2025 par