Les usagers du marché de PK3 reçoivent les clés des boutiques

L’Agence Nationale de Gestion des Marchés (ANaGeM), a procédé vendredi 16 janvier 2026, à la remise des clés de boutiques aux commerçants du marché moderne de friperies de PK3.

Bonne nouvelle pour les usagers des marchés de Missèbô et de Dantokpa qui vont bientôt intégrer le nouveau marché moderne de PK3. Plusieurs d’entre eux ont reçu les clés de leurs boutiques le vendredi 16 janvier dernier. Au nombre de 349 selon l’ANaGeM, ils pourront bientôt s’installer et mener leurs activités sur un nouveau site structuré et moderne prêt à accueillir environ 2 200 commerçants.

F. A. A.

19 janvier 2026 par ,