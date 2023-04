Les usagers des marchés invités à la vigilance

Des personnes mal intentionnées rançonnent les usagers en vue de leur garantir une place de vente ou de location dans les nouveaux marchés construits. Dans un communiqué conjoint, le ministre du cadre de vie et la ministre du commerce appellent à la vigilance.

L’Agence Nationale de Gestion des Equipements Marchands (ANAGEM) nouvellement créée est la seule structure mandatée pour l’attribution de places dans les marchés construits sur toute l’étendue du territoire. Mais il a été constaté que des personnes mal intentionnées rançonnent les usagers en vue de leur garantir une place de vente ou de location dans les nouveaux marchés construits. C’est pourquoi le ministre du cadre de vie et la ministre du commerce « invitent les usagers des marchés à une grande vigilance face aux actes de corruption et les dénoncer en appelant le numéro vert 115 ».

