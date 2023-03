Les usagers de l’ANaTT invités à retirer leurs plaques

Les usagers-clients de l’Agence Nationale des Transports Terrestres sont invités à procéder au retrait de leurs cartes grises et fixation des plaques le plus tôt possible. C’est en prélude au lancement de l’opération Zéro moto non immatriculée en circulation au Bénin.

Des milliers de plaques minéralogiques établies par l’ANaTT attendent leurs propriétaires. Par communiqué, le directeur général de l’Agence Nationale des Transports Terrestre invite tous ses clients ayant déposé les dossiers d’immatriculations des véhicules à deux roues tricycles et quadricycles à moteur à se rapprocher des annexes départementales de dépôt pour le retrait de leurs cartes grises et fixation des plaques minéralogiques. La police républicaine va lancer bientôt l’opération Zéro moto non immatriculée en circulation au Bénin.

15 mars 2023 par ,