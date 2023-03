Les travaux ont atteint un niveau satisfaisant de réalisation

D’ici décembre 2023, le Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC), un des projets phares du Programme d’actions du gouvernement (PAG) initié en réponse au phénomène cyclique des inondations dans la ville de Cotonou, aura atteint un niveau satisfaisant de réalisation. L’annonce a été faite par le coordonnateur du projet au terme d’une visite de chantiers jeudi 09 mars 2023.

Afin de pouvoir faire efficacement face au phénomène des inondations à Cotonou, la capitale économique du Bénin, le gouvernement a initié un Programme d’Assainissement Pluvial. Il s’agit d’un vaste programme qui regroupe 6 projets pour une durée de mise en œuvre de 6 ans. Le PAPC suivant les explications des responsables en charge du projet, couvre 34 bassins et sous bassins des 50 bassins que compte la ville de Cotonou. Son objectif est de réduire les risques d’inondations dans les zones cibles de la ville, de renforcer la planification, la gestion et la capacité de résilience urbaine à l’échelle de la ville ; ce qui permettra d’améliorer la qualité de vie des habitants de plusieurs quartiers défavorisés.

Lancé en février 2020, le PAPC prévoit la construction de 46 Km de collecteurs primaires ; la construction de 90 Km de collecteurs secondaires et de caniveaux latéraux de rues ; l’aménagement et le pavage de 49 Km de rues ; l’aménagement de 7 bassins de rétention ; l’acquisition d’équipements pour la collecte de déchets solides ; la reconstruction et l’équipement de l’école des sourds à Vêdoko 2 ; la reconstruction et l’équipement de l’école Primaire Publique de Vêdoko 2 ; la reconstruction et l’équipement de laboratoire type Centre de santé communautaire.

Les responsables de l’Agence d’Exécution des Travaux Urbains (AGETUR) et de la Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT) ont visité ce jeudi, les chantiers dans les 3e, 4e, 6e, 10e et 13e arrondissements. Ils ont constaté avec satisfaction, une évolution notable des travaux de construction de gros collecteurs d’assainissement pluvial et d’aménagement de voies connexes dans différents bassins Y, Pa3, S bis, Qb, etc. Dans le 13e arrondissement de Cotonou, il a été noté l’avancement des travaux de réalisation du bassin XX avec des matelas rénaux dont le rôle essentiel est de protéger les berges des bassins de rétention d’eau.

« Ce que nous venons de visiter concerne une première série de travaux. Nous vous donnons rendez-vous en décembre 2023 pour constater la nette différence avec ce que nous vivons aujourd’hui », a indiqué Oswald GANGBO, coordonnateur du PAPC.

