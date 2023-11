Démarrage des travaux du campus de Sèmè City pour fin 2023

Le gouvernement a autorisé en Conseil des ministres, mercredi 08 novembre 2023, la contractualisation pour la mission de maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux de viabilisation, d’installation de pépinière et de construction des bâtiments du campus de Sèmè City à Ouidah.

Le Conseil des ministres a autorisé la contractualisation avec la Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT) pour la mission de maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux de viabilisation, d’installation de pépinière et de construction des bâtiments du campus de Sèmè City à Ouidah.

Selon le conseil des ministres du mercredi 08 novembre 2023, « les études de planification urbaine, d’aménagement et de programmation architecturale du site étant déjà achevées, le démarrage des travaux de viabilisation de la première phase portant sur 174 ha est prévu pour la fin de l’année 2023 afin que la première partie du campus soit opérationnelle pour accueillir les étudiants dès septembre 2025 ». C’est dans cette perspective que le gouvernement a instruit les ministres concernés à veiller à la bonne exécution de la convention qui sera signée dans le cadre de la mission de maîtrise d’ouvrage déléguée.

Pour rappel, il est prévu sur le site de 336 hectares du campus : l’implantation d’au moins une trentaine d’établissements d’enseignement supérieur et de formation professionnelle et technique adaptés aux évolutions des compétences ; l’installation d’au moins une dizaine de laboratoires et centres de recherche et de valorisation commerciale modernes ; la création d’un écosystème favorable aux projets et start-ups innovants avec des incubateurs, accélérateurs, démonstrateurs et espaces d’innovation.

Le campus de Sèmè City à Ouidah va abriter un pôle régional d’enseignement supérieur proposant des formations de niveau Bac+3 à Bac+6. Entre autres domaines , la Cité de l’innovation va former dans les secteurs du numérique, de l’énergie, de l’intelligence artificielle, de l’architecture et l’urbanisme, du design, etc.

