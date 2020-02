Les travaux de réfection vont démarrer

En conseil des ministres ce mercredi 12 février 2020, le gouvernement a décidé de la réfection du Lycée militaire des jeunes filles Général Mathieu Kérékou de Natitingou, et du Prytanée militaire de Bembèrèkè.

Selon le compte rendu du Conseil des ministres, les infrastructures de ces écoles d’excellence connaissent depuis quelques années des dégradations, et cette situation impacte négativement les conditions d’études des apprenants. Il s’agit des salles de classe du Prytanée militaire, et les installations sanitaires et électrique des dortoirs du Lycée militaire des jeunes filles.

La réfection de ces bâtiments est donc une urgence qui fait suite à l’amélioration de l’alimentation des pensionnaires de ces écoles. Elle traduit également la volonté de l’Exécutif à offrir de meilleures conditions d’études et de séjour aux élèves de ces établissements de référence.

F. A. A.

