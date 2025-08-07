jeudi, 7 août 2025 -

812 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Chelsea domine le Paris Saint-Germain (3-0) en finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA : Chelsea a été sacré champion du monde des clubs en dominant le PSG, (…)     Assemblée générale élective à la Fédération béninoise de tennis : Jean-Claude Talon réélu pour un nouveau mamndat de 4 ans. La (…)     Examen national : Les taux de réussite par département au BAC 2025 :     Baccalauréat 2025 au Bénin : Un taux de réussite record de 73,02 % : Ce mercredi 9 juillet 2025, l’Office du Baccalauréat du Bénin a dévoilé (…)     Département de l’Atacora :Un élève mineur arrêté après le cambriolage d’un collège :    

À la découverte de l’Usine d’eau minérale de Possotomê

Pour une affaire de corruption et d’agression sexuelle

Un commissaire adjoint comparait devant le juge


7 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Presumée corruption dans une affaire d’agression sexuelle : le commissaire de Tokplégbé s’explique dans le dossier de son deuxième adjoint poursuivi par la CRIET La (…)  
Lire la suite
Jeux Scolaires Africains - 1ère édition

Les jeunes athlètes béninois célébrés après brillante participation


7 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les athlètes béninois présents à Alger dans le cadre de la première édition des Jeux Scolaires Africains ont effectué leur retour triomphal au pays ce mercredi 6 août (…)  
Lire la suite
Siphonage présumé de fonds au ministère de l’énergie et de l’eau

Le rapport de la commission d’enquête contredit l’ex ministre Akponna


7 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Haut commissaire à la prévention de la corruption (HCPC) a livré les résultats de la mission d’enquête mise en place après les dénonciations de siphonage présumé de (…)  
Lire la suite
Lutte contre les inondations

Les travaux de protection achevés à Grand-Popo


7 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Face au phénomène des inondations, les populations de Grand-Popo, notamment celles de Gbêko, Avlo, et environ peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Les travaux (…)  
Lire la suite
Infrastructures routières

L’aménagement et le bitumage de la route Akassato-Sô-Ava lancés


7 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le tronçon Akassato-Sô-Ava long de 4,5 Km sera bientôt aménagé pour le bonheur des populations. Les travaux d’aménagement et de bitumage ont été officiellement lancés le (…)  
Lire la suite
Après le crash d’hélicoptère

Le Bénin exprime ses condoléances au peuple ghanéen


7 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement béninois a exprimé sa profonde tristesse après le tragique accident d’hélicoptère survenu au Ghana le 6 août 2025. Dans un communiqué officiel en langue (…)  
Lire la suite
Assistance d’urgence au profit de la population de Gaza (Palestine)

L’aide humanitaire du Maroc appréciée par les bénéficiaires


6 août 2025 par Ignace B. Fanou
L’aide humanitaire et médicale d’urgence marocaine, envoyée sur Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, en faveur du peuple (…)  
Lire la suite

Le ministère du travail annule les épreuves de deux corps


6 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le ministère du travail et de la fonction publique a relevé une (…)
Lire la suite

Les Amazones U-17 en vacances à Casablanca


6 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La sélection nationale U-17 féminine s’est envolée, ce mardi 5 août (…)
Lire la suite

Un étudiant et un vitrier arrêtés pour vol de cuivre dans les logements (…)


6 août 2025 par Marc Mensah
Un étudiant et un vitrier ont été interpellés, mardi 05 août 2025, par (…)
Lire la suite

Les réclamations au test des assistants probatoires clôturées le 11 août


6 août 2025 par Marc Mensah
Les aspirants à l’enseignement supérieur ont jusqu’au lundi 11 août à (…)
Lire la suite

Le chef d’un ghetto arrêté, chanvre indien et machines à sous saisis


6 août 2025 par Marc Mensah
Le commissariat de Dévè dans la commune de Dogbo a démantelé, ce (…)
Lire la suite

2 individus trafiquants de chanvre indien arrêtés à Pahou


6 août 2025 par Marc Mensah
Deux individus ont été arrêtés, lundi 04 août 2025, dans un ghetto à (…)
Lire la suite

La CRIET fait des mises en garde dans le dossier du navire AK MASHA


6 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les auteurs de publications mensongères sur les réseaux sociaux mettant (…)
Lire la suite

Le Bénin remporte 05 médailles aux Jeux Africains Scolaires


6 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La première édition des Jeux Scolaires Africains s’est achevée ce mardi (…)
Lire la suite

Voici le programme de la tournée nationale d’orientation des Bacheliers


6 août 2025 par Marc Mensah
Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (…)
Lire la suite

Une poissonnerie vidée de centaines de carcasses de poulets en putréfaction


6 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Une opération d’évacuation de carcasses de poulets en putréfaction a (…)
Lire la suite

85 postes ouverts aux jeunes diplômés via le PSIE


6 août 2025 par Marc Mensah
Le Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi (PSIE) lance une (…)
Lire la suite

Négociations en cours pour un nouveau projet sur le site de SUCOBE


6 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un nouveau projet sera implanté sur le site de l’ex Sucrerie de (…)
Lire la suite

Des ministres ghanéens visitent la GDIZ


6 août 2025 par Marc Mensah
Une délégation ministérielle venue du Ghana a visité la Zone (…)
Lire la suite

La DGI dématérialise plusieurs documents fiscaux


5 août 2025 par Marc Mensah
Dès le 1er septembre 2025, la Direction Générale des Impôts (DGI) (…)
Lire la suite

L’ATDA-VN veut atteindre une production d’un million de tonnes de riz


5 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Agence Territoriale de Développement Agricole Vallée du Niger (…)
Lire la suite

L’Ambassadeur des Émirats Arabes Unis reçoit le Maire de Bohicon


5 août 2025 par Ignace B. Fanou
Son Excellence Mohammed Saeed Al Kaabi, Ambassadeur des Émirats Arabes (…)
Lire la suite

VIDÉOS

Zul Kifl Salami salue la diversification de l’économie béninoise


22 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
Présent à Alger à l’occasion des Assemblées annuelles 2025 du Groupe de (…)
Voir

Vers une coopération commerciale accrue entre Dakar et Cotonou


16 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Bénin et le Sénégal entretiennent des relations très cordiales et (…)
Voir

Le tandem TALON-FAYE pour redynamiser l’UEMOA


16 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) pourra (…)
Voir

Le 𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 𝗲𝘁 𝗹𝗲 𝗡𝗶𝗴𝗲𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗼𝗻𝗻𝗲𝗻𝘁 𝗹𝗲 𝘁𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹’𝗶𝗻𝘁𝗲́𝗴𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗲́𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗾𝘂𝗲 (…)


21 juin 2025 par Judicaël ZOHOUN
Extrait du message du Chef de l’Etat au sommet de la Cedeao à Abuja ce (…)
Voir

Dr Zul-Kifl Salami, leader de la coopération économique arabo-africaine


3 juin 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Chargé de mission du président de la République, Dr Zul-Kifl Salami (…)
Voir

Cotonou accueille le navire de croisière ‘’ Crystal Symphony’’


28 avril 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Crystal Symphony, luxueux navire de croisière, a fait escale pour la (…)
Voir

Une procession grandiose clôture le festival des masques


5 août 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Festival des Masques s’est achevé en apothéose, dimanche 3 août 2025 (…)
Lire la suite

Les Béninois de la diaspora invités à se faire enrôler au RAVIP


5 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Afin de pouvoir exprimer leur vote à la présidentielle de 2026 au (…)
Lire la suite

La CENA fait le point de l’avancement du processus avec les partis (…)


5 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Commission électorale nationale autonome (CENA) a tenu, ce lundi 04 (…)
Lire la suite

"Chante et Danse avec l’Amazone" démarre ce mardi


5 août 2025 par Akpédjé Ayosso
Les vacances s’annoncent inoubliables au pied de la majestueuse statue (…)
Lire la suite

Près de 15 000 marchands installés dans les nouveaux marchés modernes


5 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Des milliers de marchands occupent déjà les nouveaux marchés urbains (…)
Lire la suite

La SIRAT recrute pour 5 postes


5 août 2025 par Akpédjé Ayosso
La SIRAT lance un recrutement pour 5 postes. C’est dans le cadre du (…)
Lire la suite

Les félicitations des Émirats Arabes Unis au Président du Bénin


5 août 2025 par Ignace B. Fanou
A l’occasion de la célébration du 65e anniversaire de la fête nationale (…)
Lire la suite

CAMeC-Bénin forme sa nouvelle génération d’arbitres et médiateurs


4 août 2025 par Marc Mensah
Le Centre d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation du Bénin (…)
Lire la suite

La CA de Banikoara destituée après sa démission de l’UPR


4 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Suzanne Elise Tama n’est plus la cheffe de l’arrondissement central de (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires