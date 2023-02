Les travaux de Coca-Cola Donga évoluent à grands pas à Sèmè-Podji

Les travaux d’implantation d’un complexe brassicole et d’une ligne de fabrication de canettes par la société Coca-Cola Donga Bottling Company SA au Bénin avancent à grands pas dans la zone industrielle de Sèmè-Podji.

Mise en place de l’unité de fabrication de canettes dans la zone industrielle de Sèmè-Podji. Il s’agit d’un projet de la société Coca-Cola Donga Bottling Company SA financé par la Banque ouest-africaine développement (Boad) à hauteur de 20 milliards de FCFA. Deux unités de production sont déjà opérationnelles sur le site. Deux autres unités seront fonctionnelles au cours de l’année 2023. .

Coca-Cola Donga Bottling Company va embouteiller les boissons gazeuses Coca Cola, Fanta, Sprite, Schweppes pour les marchés du Bénin, du Ghana et du Togo. Ce projet permettra de produire dans le cadre d’un partenariat avec The Cola-Cola Company 385 000 hl de boissons gazeuses en année 1 et 730 000 hl à partir de la 5ème année ; en moyenne 7 300 hl d’eaux minérales sur la période et 64 millions de canettes en année 1 et 200 millions de canettes à partir de la 4ème année. La société pourra aussi satisfaire à la demande des brasseurs des pays de l’Uemoa en canettes vides.

Le 15 février dernier, le président de la Boad Serge Ekué s’est rendu sur le site pour constater l’évolution des travaux. « La Boad est très intéressée par le process industriel, le process créateur de valeur, de richesse et d’emploi. Ceci est bon pour l’économie et bon pour le budget de l’Etat », a déclaré le président de la Boad à ’’La Nation’’. L’accompagnement de la Boad s’inscrit dans une dynamique de soutien aux champions nationaux. Le projet s’insère parfaitement aussi dans « le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG 2021-2026) du Bénin notamment en son pilier n°2 « Poursuite de la transformation structurelle de l’économie ».

