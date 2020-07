Les travaux d’asphaltage exécutés à plus de 90%

Le ministre du cadre de vie et du développement durable, Didier TONATO et le maire de la commune de Bohicon, Rufino D’ALMEIDA étaient sur les chantiers du projet Asphaltage de la ville carrefour dans l’après midi de ce jeudi 23 juillet 2020. Seul objectif, constater l’avancement des travaux.

Les deux personnalités sont satisfaites du niveau d’avancement des travaux estimé à plus de 90% dans cette ville.

Selon le ministre du cadre de vie et du développement durable, Didier TONATO, le constat est satisfaisant. « Bohicon est au-delà de 90% du taux d’exécution. Nous voulons vite finir avec l’Asphaltage I en vue de démarrer l’Asphaltage II. La ville de Bohicon aura la totalité dans la 2ème phase », a-t-il annoncé.

Satisfait aussi des avancées observées dans l’exécution du projet, le maire de Bohicon a souligné que le projet Asphaltage est en train de changer l’image de la ville dont il a la charge. « D’ores et déjà, l’éclairage public aux abords des voies commencé récemment est à plus de 10%. D’ici quelques mois, Bohicon offrira une belle image », s’est-il réjoui en exprimant sa reconnaissance au gouvernement du président Patrice TALON.

