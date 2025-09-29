lundi, 29 septembre 2025 -

Elections générales de 2026 au Bénin

Les transferts de centres de vote prolongés au 3 octobre




Initialement prévue pour s’achever le 28 septembre, l’opération de transfert de centres de vote se poursuivra exceptionnellement jusqu’au vendredi 3 octobre 2025, selon l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP).

L’ ANIP accorde un délai supplémentaire aux citoyens qui n’ont pas encore mis à jour leur centre de vote dans le cadre des élections générales de 2026.

L’opération est prorogée jusqu’au 3 octobre.

Cette prolongation concerne uniquement le transfert de centres de vote. L’ANIP précise que la prise en compte des nouvelles inscriptions au RAVIP ainsi que la mise à jour des données démographiques se sont clôturées comme prévu le 28 septembre 2025. Aucune extension n’est prévue pour ces services.

Voici comment procéder

Pour modifier ou vérifier son centre de vote, l’ANIP met à disposition plusieurs outils numériques :

Le site web : services.anip.bj

L’application mobile : ANIP BJ

Le code USSD : *151#

29 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




