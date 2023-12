Les textes d’application de la loi portant Code foncier adoptés

Le gouvernement a adopté ce mercredi 20 décembre 2023 en Conseil des ministres, les textes d’applications de la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2017-15 du 10 août 2017. 06 autres décrets ont été adoptés lors du conclave hebdomadaire du gouvernement.

Le gouvernement a également adopté au cours de cette rencontre hebdomadaire, plusieurs autres décrets. Il s’agit des décrets portant :

– modalités d’application de la loi n° 2022-28 du 07 décembre 2022 portant régime de prise en charge et de protection des personnes victimes en mission commandée ou de leurs ayants droit ;

– création, attributions, organisation et fonctionnement du cadre institutionnel de coordination, de suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie nationale d’Inclusion financière (SNIF) en République du Bénin ;

– création du Centre hospitalier international de Calavi et approbation de ses statuts ;

– modification du décret n° 2023-409 du 26 juillet 2023 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation du secteur de la Santé (ARS) ;

– modification du décret n° 2021-520 du 13 octobre 2021 portant attributions, organisation et fonctionnement du Secrétariat général de la présidence de la République.

