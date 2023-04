Les têtes couronnées bénissent la désignation de Idrissou Yaya

La désignation du nouveau Maire de la commune de Djougou est bien accueillie par les têtes couronnées, sages et notables. A travers une déclaration, le Roi de Djougou, son excellence KPETONNI KODA VI et celui de Saisirou son excellence SAMBO Moussa et plusieurs personnalités de la commune ont béni la désignation du nouveau Maire Idrissou Yaya. La présente déclaration est intervenue après l’installation de l’intéressé par le préfet Soulémane Biaou Aïnin le lundi 03 avril 2023. Selon ladite déclaration, les têtes couronnées, personnalités, sages, notables et jeunes de la localité approuvent la désignation du successeur de Malick Séibou Gomina à la tête de la commune de Djougou. On en veut pour preuve, leur remerciement au SGN du parti, Abdoulaye Bio Tchané qui selon eux a fait un choix judicieux pour le développement de la commune. Leurs remerciements sont également allés à l’endroit des instances dirigeantes du Bloc Républicain pour la clairvoyance dont elles ont fait preuve en choisissant le Maire Idrissou Yaya.

Par ailleurs, *les têtes couronnées n’ont pas manqué de donner leurs bénédictions* au nouveau locataire de l’hôtel de ville de Djougou, à qui ils souhaitent un fructueux mandat. Faisait d’une pierre deux coups, ils ont invité tous les fils et filles de la commune de Djougou à la mobilisation autour du nouveau maire pour que leur ville soit au rendez-vous du développement.

4 avril 2023 par