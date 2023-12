Les temps forts la 1ère journée de visite de Patrice Talon en Martinique

Le Bénin renforce ses liens avec la Martinique. Cotonou entend œuvrer dans ce cadre à travers la mise en service d’une ligne aérienne directe qui reliera la capitale béninoise à Fort-de-France, selon une annonce faite par le président de la République Patrice Talon, jeudi 14 décembre 2023 en Martinique.

« Nous allons convenir avec une compagnie aérienne qui opère déjà sur ces régions d’ouvrir cette ligne aérienne. Et comme il est évident qu’elle ne peut être rentable dans les premières heures, il faudra nécessairement un soutien financier. Il faut le faire pour promouvoir la mobilité entre nos deux pays et ouvrir les opportunités pour les hommes d’affaires, les touristes de venir, ici et là. À défaut, nous resterons encore des décennies à ne pas avoir cette mobilité entre nos deux régions », a expliqué le Chef de l’Etat béninois.

En vidéo quelques extraits de la visite de la 1ere journée de visite de Patrice Talon

