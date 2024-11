Les technologies 2G et 3G en phase de désactivation en Europe

Les technologies 2G et 3G seront bientôt désactivées dans plusieurs pays d’Europe, notamment en France. Un communiqué de Orange annonce la fin de la 2G pour décembre 2025, et celle de la 3G pour l’année 2028.

Avec la montée en puissance des technologies 4G et 5G, les 2G et 3G obsolètes, seront bientôt désactivées. Orange annonce la fin de la 2G pour le 31 décembre 2025. La 3G quant à elle, sera désactivée en 2028. Ainsi, dans le cadre d’un programme dit « d’arrêt 2G/3G et qui concerne tous les pays d’Orange en Europe », Orange, le géant de la téléphonie mobile en occident, a commencé par arrêter cette couverture réseau jugée obsolète, et la "première phase de décommissionnement" des réseaux a débuté en Slovaquie en début d’année 2024.

Les technologies 2G et 3G une fois désactivées, pourraient entraîner le désengorgement des réseaux où les technologies s’empilaient. Les fréquences libérées seront réattribuées à la 4G et à la 5G, garantissant une meilleure connexion et une communication beaucoup plus fluide.

