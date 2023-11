Les syndicats boycottent l’étude du projet de Budget 2023

Invitées par la Commission budgétaire de l’Assemblée nationale qui entend recueillir leur avis sur le projet de budget de l’Etat, exercice 2024, les centrales syndicales ont manqué à l’appel.

Les Centrales syndicales n’ont pas effectuée le déplacement à l’Assemblée nationale, mardi 14 novembre 2023 parce qu’elles déplorent la démarche de la Commission des lois. « (…) Normalement, nous allons à la Commission des lois pour donner notre avis sur le projet de budget, sur le contenu du projet de budget, surtout sur les aspects à fort impact social. Habituellement, on nous envoie le projet de budget. Quand nous recevons l’invitation, elle est accompagnée du projet de budget. C’est cela qui nous permet de réunir les nôtres, nos universitaires, nos économistes, pour analyser le budget. Et c’est avec cela que nous formulons nos observations, que nous allons présenter aux députés à l’Assemblée », a expliqué Anselme Amoussou, Secrétaire Général de Confédération des Syndicats Autonomes du Bénin (CSA-Bénin).

Le Sg de la CSA-Bénin déplore le fait que les centrales syndicales n’ont pas reçu le budget. « Nous avons juste reçu une invitation. De plus, l’invitation a été envoyée à une seule organisation qui l’a partagée avec les autres. Nous avons réclamé le projet de budget en vain », a ajouté Anselme Amoussou au micro de Crystal News.

C’est pour cette raison que les centrales syndicales n’étaient pas présentes au parlement, mardi 14 novembre 2023 suite à l’invitation de la Commission budgétaire. « (…à Nous irons à l’Assemblée pour donner notre avis sur quoi , si nous n’avons pas la matière qui nous permet de dire quelles sont nos attentes ? », s’est interrogé le syndicaliste.

15 novembre 2023 par