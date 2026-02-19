Les suppléants Mounifa Karim et Idrissou Amadou attendent leur installation

Les suppléants Mounifa Tidjani Karim et Idrissou Amadou pourraient siéger dans les prochains jours à l’Assemblée nationale en remplacement des ministres élus.

Mounifa Tidjani Karim, suppléante de la ministre Assouman Alimatou Shadiya, et Idrissou Amadou, suppléant du ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané, pourraient être appelés à siéger prochainement à l’Assemblée nationale au titre de la 10e législature de l’Assemblée nationale.

Le ministre d’Etat chargé de la Coordination de l’action gouvernementale Abdoulaye Bio Tchané et la ministre de l’Industrie et du Commerce Assouman Alimatou Shadiya demeurent, pour l’instant, membres du gouvernement. Leur maintien à l’Exécutif ouvre donc la voie à l’activation du mécanisme de suppléance prévu par la loi.

À la date du mercredi 18 février 2026, deux ministres ont officiellement décidé de siéger au Parlement. Il s’agit de Ladékan Yayi Eléonore et de Jean-Michel Abimbola, qui ont informé le Chef de l’État de leur volonté de rejoindre l’Assemblée nationale, « en se conformant ainsi aux prescriptions légales ».

