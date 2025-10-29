Les sujets à l’ordre du jour de la dernière session parlementaire

‎L’Assemblée nationale du Bénin ouvre ce vendredi 31 octobre sa deuxième session ordinaire de l’année, la dernière de la 9è législature.

‎La dernière session parlementaire s’ouvre, vendredi 31 octobre 2025, sur fond de réformes et de bilan. Une session « dense et stratégique », selon Vitali Boton, porte-parole du président du Parlement, Louis Vlavonou.

« Cette session budgétaire revêt une importance particulière. Elle constitue la toute dernière session ordinaire de la 9è législature », a déclaré Vitali Boton devant la presse ce mercredi 29 octobre 2025.

Selon l’ordre du jour, les députés examineront le projet de loi de finances 2026, moment central du contrôle de l’action gouvernementale. Mais il s’agit aussi d’ « une session de bilan, une session de clôture et de reconnaissance », a ajouté le porte-parole.

‎Plusieurs textes majeurs figurent à l’ordre du jour : le code de la route, la loi sur l’environnement, la réforme du code du numérique, le statut du barreau, la maîtrise d’ouvrage publique, et la ratification de conventions internationales sur les droits humains, les investissements et les ressources en eau.

‎« Cet ordre du jour traduit la volonté du Parlement de clore la neuvième législature dans la rigueur, la transparence et le souci constant de servir l’intérêt général », a insisté Vitali Boton. Mais cette liste n’est pas exhaustive. D’autres sujets d’intérêt pour la nation pourraient être pris en compte.

‎Un moment de transmission‎

‎Au-delà des textes, les enjeux sont politiques et symboliques. Le Parlement s’apprête à boucler un cycle de sept années de réformes et de modernisation.

‎Sous la présidence de Louis Vlavonou, la neuvième législature s’est illustrée, selon Vitali Boton, par « la stabilité, le dialogue et la valorisation du rôle du député dans la société béninoise ».

‎Un document bilan retraçant les grandes réalisations des 8e et 9e législatures sera bientôt publié.

‎« Cette session n’est pas seulement budgétaire, c’est aussi une session de reconnaissance et de transmission », a conclu le porte-parole du président Vlavonou.

29 octobre 2025