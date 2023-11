Les structures désireuses de faire la précollecte des déchets invitées à la SGDS

Les structures qui souhaitent exercer l’activité de précollecte des déchets solides ménagers dans les villes du Grand Nokoué (Abomey-Calavi, Cotonou, Ouidah, Porto-Novo, Sèmè-Podji) et dans la ville de Parakou sont invitées à se rapprocher de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS).

Dans un communiqué en date du 16 novembre 2023, le Ministre du Cadre de Vie et des Transports chargé du Développement Durable, a invité les structures qui souhaitent exercer l’activité de précollecte des déchets solides ménagers dans les villes du Grand Nokoué (Abomey-Calavi, Cotonou, Ouidah, Porto-Novo, Sèmè-Podji) et dans la ville de Parakou, à se rapprocher de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS) afin de prendre connaissance des conditions de participation à cette activité.

Selon le ministre José Tonato, le gouvernement, dans le cadre de la conduite du projet de modernisation de la gestion des déchets solides ménagers, a adopté une stratégie visant à rendre nos villes propres et attractives. C’est la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS) qui est chargée de rendre opérationnelle cette décision.

