Les six députés LD démissionnaires officialisent leur soutien à WADAGNI

Les six (06) députés démissionnaires du parti Les Démocrates (LD), ont officialisé leur soutien à Romuald WADAGNI, candidat de la majorité présidentielle à l’élection présidentielle d’avril 2026 au Bénin. La cérémonie a eu pour cadre, le terrain de Midombo à Akpakpa, dans le 3e arrondissement de Cotonou, ce dimanche 16 novembre 2025.

Pour sa victoire à l’élection présidentielle d’avril 2026, Romuald WADAGNI peut désormais compter sur le soutien des députés Denise HOUNMENOU, Chantal ADJOVI, Joël GODONOU, Constant NAHUM, Patrick DJIVO, et Léansou DO REGO, tous démissionnaires du parti Les Démocrates, de l’ex président Boni YAYI. En présence de leurs militants et sympathisants, des sages, des jeunes et des femmes, et des conducteurs de taxi-moto communément appelés ‘’zémidjans’’ des 15e et 16e circonscriptions électorale, ils ont officiellement déclaré leur soutien à WADAGNI.

Ce soutien selon le député Constant NAHUM, porte-parole des députés LD démissionnaires, fait suite à une analyse approfondie, libre de toute pression et affranchie de toute passion. Loin d’être improvisé ou dicté, le choix porté sur WADAGNI d’après lui, est un choix « réfléchi, construit, ancré dans la réalité du pays, et allié sur la nécessité de préserver l’intérêt national ».

Romuald WADAGNI, une figure de stabilité et de maîtrise

La politique étant l’art du possible, le possible aujourd’hui au Bénin et pour le Bénin selon le porte-parole des députés LD démissionnaires, ne se situe pas dans une rupture violente, ni dans la provocation idéologique. « Il se situe dans la stabilité, dans la continuité utile, dans la consolidation des acquis, dans le sérieux budgétaire, dans la prévisibilité étatique, et dans la rigueur économique ». Et sur ce chemin, Romuald WADAGNI selon Constant NAHUM, s’est imposé comme « une figure de stabilité et de maîtrise ». « Sa trajectoire, marquée par la compétence technique, la discipline budgétaire, l’intégrité personnelle et la rigueur administrative constituent un socle sûr pour la poursuite du développement national », a-t-il témoigné.

Poursuivre les nombreuses réformes, une nécessité

Les nombreuses réformes engagées par le chef de l’Etat Patrice TALON depuis son avènement en 2016 selon les députés LD démissionnaires, ont créé des dynamiques importantes. Constant NAHUM a cité à titre illustratif, la meilleure organisation des finances publiques, l’attractivité économique qui s’est renforcée, les nombreux chantiers sociaux, les infrastructures modernes, les dispositifs en faveur de la jeunesse, la formation, et de l’entrepreneuriat.

« Aucun pays sérieux ne déconstruit ce qui fonctionne. Aucun pays responsable ne détruit sa propre fondation. Aucun peuple conscient ne recommence éternellement depuis zéro », a souligné le porte-parole appelant à continuer le chemin tout en l’améliorant. Et le seul profil capable d’assumer la continuité dans la rigueur tout en ouvrant une nouvelle étape d’inclusion, de dialogue et de sensibilité sociale selon les LD, est Romuald WADAGNI.

« En portant notre soutien au candidat Romuald WADAGNI, nous portons le choix de la continuité constructive, du sérieux budgétaire, de la discipline administrative, mais aussi du rassemblement, du dialogue et du dépassement des clivages. Nous faisons le choix d’un leadership apaisé, d’une gouvernance rationnelle et d’une vision tournée vers les résultats. Un leadership capable de fédérer plutôt que de fracturer, d’apaiser plutôt que d’enflammer, de rassembler plutôt que de diviser car, […], le Bénin n’a pas besoin d’hommes forts, mais d’institutions plus portées, plus fortes, portées par des hommes compétents », a laissé entendre le porte-parole des députés LD exhortant chaque citoyen, chaque acteur politique, chaque membre des forces vives de la nation, à mesurer la gravité de l’époque et à y répondre avec sagesse.

Les députés Sofiath SCHANOU, Chantal AHYI, et Nathanaël SOKPOEKPE du Bloc du BR, et Orden ALADATIN de l’UP-R, ont félicité leurs collègues LD démissionnaires pour leur choix, qui prouve que le Bénin pour se construire, a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles.

