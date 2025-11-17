lundi, 17 novembre 2025 -

612 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Présidentielle de 2026

Les six députés LD démissionnaires officialisent leur soutien à WADAGNI




Les six (06) députés démissionnaires du parti Les Démocrates (LD), ont officialisé leur soutien à Romuald WADAGNI, candidat de la majorité présidentielle à l’élection présidentielle d’avril 2026 au Bénin. La cérémonie a eu pour cadre, le terrain de Midombo à Akpakpa, dans le 3e arrondissement de Cotonou, ce dimanche 16 novembre 2025.

Pour sa victoire à l’élection présidentielle d’avril 2026, Romuald WADAGNI peut désormais compter sur le soutien des députés Denise HOUNMENOU, Chantal ADJOVI, Joël GODONOU, Constant NAHUM, Patrick DJIVO, et Léansou DO REGO, tous démissionnaires du parti Les Démocrates, de l’ex président Boni YAYI. En présence de leurs militants et sympathisants, des sages, des jeunes et des femmes, et des conducteurs de taxi-moto communément appelés ‘’zémidjans’’ des 15e et 16e circonscriptions électorale, ils ont officiellement déclaré leur soutien à WADAGNI.

Ce soutien selon le député Constant NAHUM, porte-parole des députés LD démissionnaires, fait suite à une analyse approfondie, libre de toute pression et affranchie de toute passion. Loin d’être improvisé ou dicté, le choix porté sur WADAGNI d’après lui, est un choix « réfléchi, construit, ancré dans la réalité du pays, et allié sur la nécessité de préserver l’intérêt national ».

Romuald WADAGNI, une figure de stabilité et de maîtrise
La politique étant l’art du possible, le possible aujourd’hui au Bénin et pour le Bénin selon le porte-parole des députés LD démissionnaires, ne se situe pas dans une rupture violente, ni dans la provocation idéologique. « Il se situe dans la stabilité, dans la continuité utile, dans la consolidation des acquis, dans le sérieux budgétaire, dans la prévisibilité étatique, et dans la rigueur économique ». Et sur ce chemin, Romuald WADAGNI selon Constant NAHUM, s’est imposé comme « une figure de stabilité et de maîtrise ». « Sa trajectoire, marquée par la compétence technique, la discipline budgétaire, l’intégrité personnelle et la rigueur administrative constituent un socle sûr pour la poursuite du développement national », a-t-il témoigné.

Poursuivre les nombreuses réformes, une nécessité

Les nombreuses réformes engagées par le chef de l’Etat Patrice TALON depuis son avènement en 2016 selon les députés LD démissionnaires, ont créé des dynamiques importantes. Constant NAHUM a cité à titre illustratif, la meilleure organisation des finances publiques, l’attractivité économique qui s’est renforcée, les nombreux chantiers sociaux, les infrastructures modernes, les dispositifs en faveur de la jeunesse, la formation, et de l’entrepreneuriat.
« Aucun pays sérieux ne déconstruit ce qui fonctionne. Aucun pays responsable ne détruit sa propre fondation. Aucun peuple conscient ne recommence éternellement depuis zéro », a souligné le porte-parole appelant à continuer le chemin tout en l’améliorant. Et le seul profil capable d’assumer la continuité dans la rigueur tout en ouvrant une nouvelle étape d’inclusion, de dialogue et de sensibilité sociale selon les LD, est Romuald WADAGNI.

« En portant notre soutien au candidat Romuald WADAGNI, nous portons le choix de la continuité constructive, du sérieux budgétaire, de la discipline administrative, mais aussi du rassemblement, du dialogue et du dépassement des clivages. Nous faisons le choix d’un leadership apaisé, d’une gouvernance rationnelle et d’une vision tournée vers les résultats. Un leadership capable de fédérer plutôt que de fracturer, d’apaiser plutôt que d’enflammer, de rassembler plutôt que de diviser car, […], le Bénin n’a pas besoin d’hommes forts, mais d’institutions plus portées, plus fortes, portées par des hommes compétents », a laissé entendre le porte-parole des députés LD exhortant chaque citoyen, chaque acteur politique, chaque membre des forces vives de la nation, à mesurer la gravité de l’époque et à y répondre avec sagesse.

Les députés Sofiath SCHANOU, Chantal AHYI, et Nathanaël SOKPOEKPE du Bloc du BR, et Orden ALADATIN de l’UP-R, ont félicité leurs collègues LD démissionnaires pour leur choix, qui prouve que le Bénin pour se construire, a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles.

Quelques images

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

17 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Le député député LD Soumaïla Boké Sounon retire sa démission


16 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le député Soumaïla Boké Sounon a retiré, dimanche 16 novembre 2025, sa (…)
Lire la suite

Structure, composition et fonctionnement du Sénat


16 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La proposition de loi portant révision de la constitution adoptée par (…)
Lire la suite

Nouvelle vague de démissions au parti LD après la révision de la (…)


16 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Après le député Justin Adjovi, secrétaire national à la Trésorerie du (…)
Lire la suite

Patrick Djivo des LD affiche son soutien à Wadagni


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le candidat de la mouvance, Romuald Wadagni, suscite un intérêt (…)
Lire la suite

Les 6 démissionnaires LD se rapprochent de la mouvance


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Six députés démissionnaires du parti Les Démocrates (LD), accompagnés (…)
Lire la suite

Des ex-« Démocrates » dans le rang du parti UP-R


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
A Bantè dans le département des Collines, des militants du parti (…)
Lire la suite

3 nominations en Conseil des ministres


12 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
En Conseil des ministres ce mercredi 12 novembre 2025, trois (03) (…)
Lire la suite

Les grandes décisions de ce mercredi


12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Le Conseil des ministres s’est réuni, ce mercredi 12 novembre 2025. (…)
Lire la suite

Les listes de UP-R, BR et FCBE retenues pour les communales


10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
La Commission électorale nationale autonome (CENA) vient de publier la (…)
Lire la suite

D’autres militants LD risquent la prison pour fraude électorale


7 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le parti Les Démocrates (LD) de l’ancien président Boni Yayi n’est pas (…)
Lire la suite

Des demandes frauduleuses de casiers judiciaires et de quitus fiscaux


7 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le ministère de la Justice et de la Législation et le ministère des (…)
Lire la suite

La plénière suspendue à l’Assemblée nationale


5 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La plénière à l’Assemblée nationale ce mercredi 5 novembre 2025, a été (…)
Lire la suite

Deux phénomènes à l’origine de la scission des FCBE et la création de (…)


5 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Face à la Nation Béninoise dans la soirée de ce mardi 04 novembre 2025, (…)
Lire la suite

Talon favorable à une loi interdisant la politique aux anciens présidents


5 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La guéguerre entre anciens présidents de la République ne devrait pas (…)
Lire la suite

Ce que le parti LD aurait dû faire, selon Patrice Talon


4 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Dans un entretien à la télévision nationale, le président Patrice Talon (…)
Lire la suite

FCBE, Moele-Bénin et LD obtiennent leur récépissé provisoire


4 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les partis Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), le Mouvement (…)
Lire la suite

Les candidats débutent leur visite médicale


4 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Cour constitutionnelle a lancé ce mardi 4 novembre 2025, les visites (…)
Lire la suite

Voici les membres du Conseil d’Administration du CNSR


4 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Par décret N° 2025-652 du 22 octobre 2025, le président Patrice Talon a (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires