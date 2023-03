Les sites pour la réhabilitation de Ganvié mis à disposition

Une délégation de l’Agence Nationale de Promotion des Patrimoines et de Développement du Tourisme (ANPT) ; de l’Agence Française pour le Développement (AFD) ; des élus locaux de la commune de Sô-Ava s’est rendue, jeudi 23 mars 2023, à Ganvié pour procéder à la remise des sites destinés à la construction des équipements communautaires aux groupements d’entreprises retenus à l’issue de l’appel d’offres international.

Les groupements d’entreprises retenus à l’issue de l’appel d’offres international lancé dans le cadre de la construction d’un ensemble d’équipements communautaires à la Cité lacustre de Ganvié, dans la commune de Sô-Ava ont désormais à disposition les sites destinés à la réalisation des travaux. Une délégation de l’Agence Nationale de Promotion des Patrimoines et de Développement du Tourisme (ANPT) ; de l’Agence Française pour le Développement (AFD) ; des élus locaux de la commune de Sô-Ava a procédé, jeudi 23 mars 2023, à la remise des sites.

Au nom du Collectif des chefs Villages Ganvié1 et Ganvié2, Noël Dansou Kounou a souhaité la bienvenue à la délégation et a fait savoir la joie des populations.

La réalisation des équipements communautaires constitue l’un des sous-projets de ‘’Réinventer la Cité lacustre de Ganvié’’, un projet du gouvernement du Bénin appuyé par l’Agence Française pour le Développement (AFD). Les équipements communautaires à réaliser couvrent six volets. Il s’agit de la construction de la Maison de la francophonie ; du Centre Artisanal ; de la Maison des Jeunes ; des ouvrages de franchissement constitués de passerelles, de débarcadères et de l’aménagement de deux places.

« Ces ouvrages sont tous réalisés en tenant compte des caractéristiques du sol à certains endroits. Nous partons simplement de ce qui existe parce que les fondations n’ont plus été touchées donc c’est de sortes de réhabilitation. Par contre pour d’autres, il s’agit d’une structure mixte constituée de pieux en béton et de poteaux en élévation en bois », a expliqué Léandre René Accalogoun, Chef de Mission du Groupement ACL- STUDIO 2AP.

« Nous avons 10 mois pour mettre à votre disposition des ouvrages de qualité, des infrastructures résilientes », a ajouté Florent Djoï, représentant du Groupement SCACU-FARATEC. Il n’a pas manqué de solliciter l’accompagnement des populations dans la réalisation des équipements communautaires.

Ismaël Zossou Zola, deuxième adjoint au maire de Sô-Ava a rassuré de ce que « tout ira pour le meilleur de la population de la commune de Sô-Ava et en particulier des habitants des arrondissements de Ganvié1 et Ganvié2 ».

Le projet permet de travailler sur des enjeux structurants tels que l’accessibilité, l’amélioration de la vie quotidienne des habitants avec les services que sont l’eau, l’électricité qui vont arriver à Ganvié et la transformation du cadre de vie. Ce qui a une valeur particulière au Bénin et dans sous la région, selon Simon Brochut, responsable équipe de l’Agence Française pour le Développement (AFD).

« J’invite tous les acteurs à la charge, au nom du gouvernement, avec la participation de l’AFD, avec la participation des experts, à redoubler d’efforts pour que nos projets se réalisent rapidement pour qu’on vienne ici non pour des remises de site mais pour inaugurer ces sites-là. Je voudrais aussi inviter toutes les parties prenantes, Chef de village, Chef d’arrondissement, mais également chacun de vous au niveau de la population de contribuer à faciliter, à accélérer la réalisation de ces projets-là », a exhorté Edmond TOLI, Directeur Général de l’Agence Nationale de Promotion des Patrimoines et de Développement du Tourisme (ANPT).

Il faut préciser que la délégation a saisi l’occasion pour visiter les chantiers en cours (marché flottant, électrification par câble aquatique) dans le cadre du projet Réinventer la Cité lacustre de Ganvié.

