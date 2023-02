Les sinistrés d’Agamé reçoivent l’aide et le soutien des ministres Wadagni et Quenum

Les sinistrés de l’incendie du village d’Adrogbo, à Agamé, dans la commune Lokossa ont reçu l’aide et le soutien très discret de deux ministres du gouvernement Talon et des organisations.

Pour soutenir les victimes de l’incendie du village d’Adrogbo, dans l’arrondissement d’Agamé, commune de Lokossa, des membres du gouvernement de Patrice Talon dont le ministre d’État, Romuald Wadagni et le Garde des Sceaux, Sévérin Quenum se sont mobilisés pour venir en aide aux sinistrés. L’accompagnement porté à la connaissance des populations par le Maire de la Ville de Lokossa a également connu la contribution de l’Ong Ods Ubuntu de Imelda Wadagni, la Croix-Rouge et Caritas Bénin. Le don est composé entre autres de kits scolaires pour faciliter la reprise des classes, de nattes, d’ustensiles de cuisine, des paquets de tôles, des vêtements, des chaussures, des vivres et d’une enveloppe financière. Le porte-parole des bénéficiaires n’a pas manqué de remercier tous ceux qui ne sont pas restés insensibles à leurs cris de détresse.

L’incendie à Adrogbo avait réduit en cendres une dizaine de d’habitations, vendredi 17 février 2023. Aucune perte en vies humaines n’a été enregistrée. Tout serait parti d’un feu de brousse non maitrisé.

Cette contribution devrait permettre d’éloigner le le risques qui pesaient sur la trentaine de personnes affectées

