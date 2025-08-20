mercredi, 20 août 2025 -

Aménagement de la berge Est de Cotonou

Les sinistrés commencent à recevoir leurs chèques




Le gouvernement démarre, ce mercredi 20 août, la phase de dédommagement des sinistrés liée au projet d’aménagement de la berge lagunaire Est.

Les premiers chèques ont été remis à quelques sinistrés du chantier d’aménagement de la berge lagunaire Est de Cotonou. La cérémonie s’est tenue, mercredi 20 août 2025, en présence de ministres et des chefs des 2ᵉ, 3ᵉ et 4ᵉ arrondissements.

La mesure découle d’une décision du Conseil des ministres du 30 juillet 2025. Elle prévoit une indemnisation financière, mais aussi un accompagnement social pour les personnes concernées.

Avant la remise des chèques, des séances d’informations ont été organisées pour sensibiliser les populations impactées. Elles ont été informées de l’insalubrité des lieux et des étapes à venir.

Cinq chèques ont été remis symboliquement lors de la cérémonie. Les autres ont été distribués ensuite dans les bureaux d’arrondissement, sous la supervision de la commission interministérielle d’expropriation, dirigée par Jules Victorien Kougbelénou, Directeur Général de l’Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF).

Les bénéficiaires avaient été exhortés de libérer le site du projet au plus tard le 20 août pour permettre le démarrage des travaux.
M. M.

20 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




