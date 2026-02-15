Les services des frontières harmonisent leurs procédures pour une action coordonnée

À Cotonou, les autorités en charge de la gestion des frontières ont franchi une nouvelle étape dans le renforcement de la sécurité aux frontières béninoises. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM), en collaboration avec le Gouvernement du Bénin et avec l’appui du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, a organisé un atelier de vulgarisation des Procédures opérationnelles standardisées (SOPs) de coordination interservices et du modèle de rapport standardisé d’incident. Les travaux, clôturés le 12 février 2026 à l’hôtel Golden Tulip de Cotonou, ont réuni les acteurs clés de la Police républicaine, de la Douane, des services Eaux, Forêts et Chasses ainsi que les Préfectures, autorités judiciaires et services techniques spécialisés.

L’atelier a permis de vulgariser les Procédures opérationnelles standardisées (SOPs) de coordination interservices et du modèle de rapport standardisé d’incident ; de clarifier les rôles et responsabilités de chaque institution ; de renforcer les capacités en matière de rapportage et de gestion des alertes, et d’analyser des études de cas basées sur des situations réelles aux frontières. Cette activité vise à renforcer la cohérence des interventions entre les parties prenantes, d’améliorer le partage d’informations et l’utilisation d’outils harmonisés de gestion des incidents, dans un contexte régional marqué par la montée des menaces sécuritaires.

Des pratiques harmonisées face aux défis sécuritaires

Faisant le point des travaux, le Colonel des Douanes Roland Nestor Dégila a souligné l’urgence d’une harmonisation des pratiques « Chaque force a sa manière de faire, mais il urge que nous mutualisons nos moyens et pratiques pour atteindre efficacement nos objectifs ».

Une réponse coordonnée face aux menaces régionales exige une coordination interservices indispensable et stratégique. « Face à la complexité des menaces contemporaines, aucune institution ne peut agir seule. La cohérence, le partage d’informations, la complémentarité des rôles et la collaboration opérationnelle sont désormais des impératifs stratégiques », indique Fatou Diallo Ndiaye, Cheffe de Mission de l’OIM pour le Bénin, le Ghana et le Togo.

Selon elle, les procédures opérationnelles Standardisées (SOPs) de coordination interservices et le modèle de rapport standardisé d’incident constituent « un socle technique indispensable pour uniformiser les pratiques et améliorer la qualité des interventions sur le terrain ». L’efficacité de ces SOPs, souligne-t-elle, dépend de leur appropriation commune et de leur application rigoureuse. Elle a réaffirmé l’engagement constant de l’OIM à accompagner le Bénin dans une gestion intégrée, coordonnée et durable de ses frontières.

De son côté, Joseph Denis, coordonnateur régional du Bureau des affaires internationales en matière de stupéfiants et d’application de la loi (INL) du Département d’État américain, a rappelé que l’extrémisme violent et la criminalité transnationale organisées ne connaissent pas de frontières. « La propagation de ces menaces vers le Golfe de Guinée, y compris le Bénin, exige une réponse coordonnée et inclusive », a-t-il affirmé. Le projet « Renforcement des capacités des autorités de gestion des frontières pour la sécurité au Bénin », a-t-il précisé, repose sur une approche intégrée, combinant le renforcement des capacités nationales, la collaboration entre les autorités et les communautés locales ainsi que l’amélioration du partage d’informations et de renseignements entre les services de sécurité présents aux frontières.

Pour des frontières plus sûres et plus humaines, le Préfet du Littoral, Alain Orounla, a appelé à dépasser toute rivalité institutionnelle au profit d’une synergie opérationnelle effective. « Il n’y a pas d’adversité. Il y a une obligation de travailler en synergie et en coordination ». Il a insisté sur l’opérationnalisation rapide des décisions prises.

Même son de cloche du côté des services techniques, qui voient dans cette vulgarisation des SOPs, un levier de confiance pour les communautés locales. Pour Amandine Déléké Assogba, directrice départementale des Eaux, Forêts et Chasse du Zou, l’harmonisation des pratiques aura un impact direct sur les populations : « La population va se sentir plus en sécurité, plus confiante. La coopération entre la Police, la Douane, les services des Eaux, Forêts et Chasse et la population locale sera plus renforcée. Elle saura à qui il faut s’adresser », a-t-elle relevé.

Vers une meilleure prévention des menaces sécuritaires

Clôturant les travaux, le Directeur de Cabinet du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Abasse Olossoumaré, a salué une volonté politique affirmée, d’harmoniser les pratiques et d’anticiper les risques. « Les procédures opérationnelles standardisées que nous vulgarisons ce jour, incarnent une volonté politique délibérée d’harmonisation des pratiques, d’anticipation des risques et de professionnalisation de nos mécanismes internes de coordination », a-t-il déclaré. Il n’a pas manqué d’exprimer la gratitude du Bénin au gouvernement des États-Unis pour son appui constant.

Les conclusions de l’atelier constituent désormais le socle opérationnel pour une application uniforme des procédures à l’échelle nationale, en faveur de frontières plus sûres, mieux coordonnées et pleinement au service des populations.

