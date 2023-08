Les sélections béninoises en stage à Paris

A quelques jours du coup d’envoi des prochains championnats du monde de roller sports Inline Speed Skating, les sélections nationales ont rallié la France pour deux semaines de stage. Les championnats sont prévus en Italie du 26 août au 04 septembre 2023.

C’est une phase qui vient après un mois d’intense préparation à la place de l’Amazone de Cotonou. Les six athlètes devant représenter le Bénin lors des championnats du monde de roller sports Inline Speed Skating ont rejoint Paris pour la suite de la préparation. Et ceci, depuis le lundi 14 août 2023. Le but de ces deux semaines de préparation est de se mettre en ordre de bataille pour aller décrocher de médaille mondiale à ces championnats du monde.

A ces championnats du monde, les Béninois doivent faire parler d’eux. C’est le cas de la pépite béninoise Rawdath Demba Diallo, quatre fois championne d’Afrique qui est très attendue et sera sous le feu des projecteurs.

J.S

