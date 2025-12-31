Les seize candidats entrent à la Station

L’épisode 5 de l’émission Les Nouveaux Boss - Qui seront les entrepreneurs africains de demain ? marque une nouvelle étape de la compétition : les seize entrepreneuses et entrepreneurs retenus lors des sélections accèdent à La Station, la résidence entrepreneuriale où ils vont suivre un entraînement intensif pour espérer atteindre la grande finale.

Direction Grand-Béréby, dans le sud-ouest de la Côte d’Ivoire. Pendant plusieurs jours, les seize candidats qui ont franchi avec succès la première étape du concours vont bénéficier d’un entraînement intensif par les quatre mentors – A’Salfo, Nicole Sulu, Claude Borna et Yassine Laghzioui – appuyés par des intervenants renommés.

Au programme : ateliers pratiques, masterclasses, mises en situation et défis collectifs. Ces exercices testeront la solidité des projets, permettront d’affiner les modèles économiques et de s’assurer de la capacité des candidats à tenir sous la pression.

Des masterclasses d’exception

Deux masterclasses rythmeront cet épisode. Elizabeth Tchoungui, directrice exécutive RSE du groupe Orange, interrogera les candidats à l’aune des enjeux d’inclusion, de responsabilité sociétale et de financement éthique, essentiels à la construction de projets durables.

Korédé Odjo-Bella, directrice de la Banque des particuliers d’Ecobank, partagera son expertise du marketing et de la transformation digitale. Elle les confrontera à un exercice redoutable : un pitch en 15 secondes, pour affirmer clairement le positionnement, la valeur et l’impact de leur projet.

Quatre candidats quitteront l’aventure à la fin de l’épisode 5. Ils ne seront plus que douze à poursuivre leur parcours à La Station dans l’épisode 6.

Diffusion

Chaque vendredi à 21h en France, Belgique, Suisse et Monaco, en Afrique (heure de Dakar) et Maghreb-Orient (heure de Rabat).

Chaque samedi en Europe (23h à Berlin), en Asie (20h à Bangkok), dans le Pacifique (19h à Tokyo), aux Etats-Unis (23h30 à New-York) et en Amérique latine (23h à Buenos Aires).

À voir et à revoir sur la plateforme gratuite de streaming TV5MONDE+.

À propos de Les Nouveaux Boss

Création originale de TV5MONDE et WeMake Productions, Les Nouveaux Boss est le premier concours audiovisuel à donner une visibilité mondiale aux entrepreneurs africains. Au cours de huit épisodes, diffusés en prime-time dans plus de 200 pays et territoires, seize candidats bénéficieront d’un accompagnement par des mentors et des intervenants d’exception pour consolider leur projet et tenter d’atteindre la Grande Finale afin de convaincre un jury international d’investisseurs.

Le programme a été accueilli en Côte d’Ivoire par Sublime Côte d’Ivoire, qui a mis à disposition de ce concours des moyens exceptionnels. Il a été tourné en partenariat avec l’UM6P (Université Mohammed VI Polytechnique au Maroc (partenaire scientifique), Orange (partenaire télécommunications), Ecobank (partenaire bancaire), Visa (partenaire financier) et Air France (partenaire mobilité).

Les Nouveaux Boss bénéficie également du soutien de la French-African Foundation, de l’Alliance des Patronats Francophones (APF) et de Bpifrance.

À propos de TV5MONDE

TV5MONDE est le premier réseau mondial de télévision généraliste francophone. Il compte dix chaînes distribuées dans plus de 400 millions de foyers à travers le monde et sous-titrées en 12 langues, auxquelles s’ajoute la plateforme de streaming TV5MONDE+ disponible dans 200 pays et territoires, des chaînes « fast », des applications mobiles et une présence sur les messageries instantanées et les réseaux sociaux. TV5MONDE, c’est aussi l’offre TV5MONDE EDU avec ses programmes éducatifs et ses milliers de fiches pédagogiques d’apprentissage et d’enseignement du français fondées sur les contenus audiovisuels.

