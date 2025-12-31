mercredi, 31 décembre 2025 -

581 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

Les Nouveaux Boss

Les seize candidats entrent à la Station




L’épisode 5 de l’émission Les Nouveaux Boss - Qui seront les entrepreneurs africains de demain  ? marque une nouvelle étape de la compétition  : les seize entrepreneuses et entrepreneurs retenus lors des sélections accèdent à La Station, la résidence entrepreneuriale où ils vont suivre un entraînement intensif pour espérer atteindre la grande finale.

Direction Grand-Béréby, dans le sud-ouest de la Côte d’Ivoire. Pendant plusieurs jours, les seize candidats qui ont franchi avec succès la première étape du concours vont bénéficier d’un entraînement intensif par les quatre mentors – A’Salfo, Nicole Sulu, Claude Borna et Yassine Laghzioui – appuyés par des intervenants renommés.

Au programme  : ateliers pratiques, masterclasses, mises en situation et défis collectifs. Ces exercices testeront la solidité des projets, permettront d’affiner les modèles économiques et de s’assurer de la capacité des candidats à tenir sous la pression.

Des masterclasses d’exception

Deux masterclasses rythmeront cet épisode. Elizabeth Tchoungui, directrice exécutive RSE du groupe Orange, interrogera les candidats à l’aune des enjeux d’inclusion, de responsabilité sociétale et de financement éthique, essentiels à la construction de projets durables.

Korédé Odjo-Bella, directrice de la Banque des particuliers d’Ecobank, partagera son expertise du marketing et de la transformation digitale. Elle les confrontera à un exercice redoutable : un pitch en 15 secondes, pour affirmer clairement le positionnement, la valeur et l’impact de leur projet.

Quatre candidats quitteront l’aventure à la fin de l’épisode 5. Ils ne seront plus que douze à poursuivre leur parcours à La Station dans l’épisode 6.

Diffusion

Chaque vendredi à 21h en France, Belgique, Suisse et Monaco, en Afrique (heure de Dakar) et Maghreb-Orient (heure de Rabat).

Chaque samedi en Europe (23h à Berlin), en Asie (20h à Bangkok), dans le Pacifique (19h à Tokyo), aux Etats-Unis (23h30 à New-York) et en Amérique latine (23h à Buenos Aires).

À voir et à revoir sur la plateforme gratuite de streaming TV5MONDE+.

À propos de Les Nouveaux Boss

Création originale de TV5MONDE et WeMake Productions, Les Nouveaux Boss est le premier concours audiovisuel à donner une visibilité mondiale aux entrepreneurs africains. Au cours de huit épisodes, diffusés en prime-time dans plus de 200 pays et territoires, seize candidats bénéficieront d’un accompagnement par des mentors et des intervenants d’exception pour consolider leur projet et tenter d’atteindre la Grande Finale afin de convaincre un jury international d’investisseurs.

Le programme a été accueilli en Côte d’Ivoire par Sublime Côte d’Ivoire, qui a mis à disposition de ce concours des moyens exceptionnels. Il a été tourné en partenariat avec l’UM6P (Université Mohammed VI Polytechnique au Maroc (partenaire scientifique), Orange (partenaire télécommunications), Ecobank (partenaire bancaire), Visa (partenaire financier) et Air France (partenaire mobilité).

Les Nouveaux Boss bénéficie également du soutien de la French-African Foundation, de l’Alliance des Patronats Francophones (APF) et de Bpifrance.

À propos de TV5MONDE  

TV5MONDE est le premier réseau mondial de télévision généraliste francophone. Il compte dix chaînes distribuées dans plus de 400 millions de foyers à travers le monde et sous-titrées en 12 langues, auxquelles s’ajoute la plateforme de streaming TV5MONDE+ disponible dans 200 pays et territoires, des chaînes «  fast  », des applications mobiles et une présence sur les messageries instantanées et les réseaux sociaux. TV5MONDE, c’est aussi l’offre TV5MONDE EDU avec ses programmes éducatifs et ses milliers de fiches pédagogiques d’apprentissage et d’enseignement du français fondées sur les contenus audiovisuels.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

31 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Ouidah prête à accueillir Vodun Days 2026


30 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
``Ouidah s’apprête à vibrer au rythme des Vodun Days, du 8 au 10 (…)
Lire la suite

Ouidah dévoile une Porte du Non-Retour rénovée


24 décembre 2025 par Marc Mensah
Sur la plage de Ouidah, une nouvelle Porte du Non-Retour remplace (…)
Lire la suite

Lancement d’une plateforme pour explorer les productions d’artistes en (…)


23 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Ambassade de France au Bénin et la Maison des Mondes Africains (…)
Lire la suite

Appel à projets pour les goodies de la marque-pays "Un Monde de Splendeurs"


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Agence Béninoise pour le Développement du Tourisme lance un appel à (…)
Lire la suite

« Mémoires vivantes » : art et mémoire en dialogue


15 décembre 2025 par La Rédaction
Présentée à la Villa Karo du 21 novembre 2025 au 8 février 2026, (…)
Lire la suite

TRACE devient partenaire de WeLovEya Festival


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le WeLovEya Festival, événement consacré aux musiques urbaines et à (…)
Lire la suite

Les inscriptions ouvertes pour le prix Adiaha


10 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Fondation Ladima annonce l’ouverture des inscriptions pour (…)
Lire la suite

Une Arène culturelle à l’emplacement du « musée de la corruption »


9 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La ville de Porto-Novo va abriter une Arène culturelle. L’infrastructure
Lire la suite

La 1ere édition de Cotonou Comedy Festival clôturée en apothéose


8 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La première édition de Cotonou Comedy Festival s’est refermée en (…)
Lire la suite

Le Gouvernement accompagne l’édition 2025 des Ciné229 Awards


5 décembre 2025 par Marc Mensah
A l’approche des Ciné229 Awards 2025, la présidente du Comité (…)
Lire la suite

Patrice Talon à la soirée d’ouverture de Cotonou Comedy Festival


4 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Dôme du Sofitel de Cotonou abrite ce jeudi 4 décembre 2025, la (…)
Lire la suite

Cotonou Comedy Festival célèbre les humoristes africains


4 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Du 1er au 6 décembre 2025, le Bénin accueille la toute première édition (…)
Lire la suite

Le Bénin se positionne sur le marché des croisières de prestige


28 novembre 2025 par Marc Mensah
Le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Babalola Jean (…)
Lire la suite

Le Musée international du Vodun prend forme


28 novembre 2025 par Marc Mensah
Le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Babalola Jean (…)
Lire la suite

A Cotonou, Keith Sonon prépare un marathon culinaire historique


28 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Amazone en cheffe, Keith Sonon entend réaliser dans le cadre du (…)
Lire la suite

Le Bénin réaffirme son lien avec les afro-descendants au SNL


21 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Palais des Congrès de Cotonou accueille l’édition 2025 du Salon (…)
Lire la suite

3 COLD DISHES projeté en avant-première à Cotonou ce dimanche


20 novembre 2025 par Marc Mensah
Le Palais des Congrès de Cotonou accueillera, dimanche 23 novembre à (…)
Lire la suite

Le Bénin veut inscrire le Vodun sur la Liste représentative de l’UNESCO


18 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le processus d’inscription de « Vodun : rites, pratiques sociales et (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires