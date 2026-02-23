lundi, 23 février 2026 -

1591 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Les rouages invisibles de l’influence russe en Afrique : révélations.




Publié ce 20 février par le consortium All Eyes On Wagner, un rapport de 1 431 pages détaille l’architecture d’opérations d’influence attribuées à des réseaux russes actifs en Afrique et en Amérique latine. La densité des documents, leur précision budgétaire et la proximité d’échéances électorales majeures sur le continent confèrent à ces révélations une portée stratégique immédiate.

Un calendrier électoral sensible
Le rapport a été rendu public le 20 février 2026. Cette publication intervient à moins d’un mois de l’élection présidentielle en République du Congo prévue le 15 mars 2026 et à sept semaines du scrutin béninois fixé au 12 avril 2026. Dans les périodes pré-électorales, la vulnérabilité informationnelle augmente. Les campagnes d’influence trouvent un terrain plus réactif, où la polarisation est déjà forte et où l’attention médiatique est concentrée.

Une organisation structurée
Les documents analysés recensent plus de 90 consultants impliqués dans les opérations étudiées, dont 17 anciens membres liés à des structures paramilitaires associées au groupe Wagner. Contrats, feuilles de route, budgets détaillés et calendriers éditoriaux montrent une organisation hiérarchisée. L’influence apparaît comme une activité planifiée et non improvisée.

Des budgets optimisés
En août 2024, 516 articles sponsorisés auraient été publiés pour un montant estimé à 340 000 dollars, soit environ 658 dollars par contenu. Certaines structures mentionnées, dont Inter SAS et Intertechtrade SA, afficheraient un plafond annuel pouvant atteindre 3,27 millions de dollars. Les montants restent modestes au regard des budgets de diplomatie publique classiques, ce qui suggère une stratégie d’optimisation plutôt que de démonstration financière.

La donnée au cœur du dispositif
Des enquêtes d’opinion ont été menées auprès de 1 133 répondants en RDC et 1 024 au Mali. Ces études visaient à identifier les thématiques mobilisatrices : souveraineté nationale, rejet de l’ingérence occidentale, sécurité. L’approche rappelle les méthodes du marketing politique contemporain, fondées sur la segmentation et l’analyse comportementale.

Conclusion
Les 1431 pages publiées le 20 février 2026 décrivent une bureaucratie de l’influence rationalisée. Elles révèlent une stratégie méthodique, ancrée dans la donnée et adaptée aux contextes locaux. À l’approche de scrutins déterminants, ces éléments éclairent une compétition informationnelle désormais centrale dans les rapports de puissance.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

23 février 2026 par Judicaël ZOHOUN




Le Roi du Maroc soutient l’action du Président Trump pour la (…)


19 février 2026 par Ignace B. Fanou
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste, soutient l’action du (…)
Lire la suite

Le Cameroun rejoint les pays accueillant les migrants expulsés par (…)


19 février 2026 par Marcel HOUÉTO
Huit migrants africains en situation irrégulière, ressortissants du (…)
Lire la suite

Bénin – Russie : quand la sécurité devient un langage diplomatique


18 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le 6 février 2026, la Russie a recommandé à ses ressortissants de (…)
Lire la suite

SM le Roi ordonne un vaste programme d’aide aux sinistrés des intempéries


12 février 2026 par Ignace B. Fanou
Sur Hautes Instructions Royales, le gouvernement du Maroc déploie un (…)
Lire la suite

Le Maroc élu pour la 3e fois au Conseil de paix et de sécurité


11 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Maroc est élu, ce mercredi 11 février 2026, à Addis-Abeba (…)
Lire la suite

SEM. Brian Shukan fait le point de la coopération bénino-américaine


10 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Après près de quatre ans à la tête de la mission diplomatique (…)
Lire la suite

La Russie renforce son réseau diplomatique en Afrique


6 février 2026 par Ignace B. Fanou
La Fédération de Russie célèbre le 10 février de chaque année la (…)
Lire la suite

Nasser Bourita appelle à un "pacte de loyauté" entre les partenaires


4 février 2026 par Ignace B. Fanou
Une réunion ministérielle sur les minéraux critiques à été organisée à (…)
Lire la suite

Les 26es Journées mondiales sans téléphone débutent ce 6 février


3 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Les 26es Journées mondiales sans téléphone & smartphone se (…)
Lire la suite

Un webinaire le 9 février pour découvrir les enjeux du FSM 2026


29 janvier 2026 par Marc Mensah
A l’approche du Forum social mondial (FSM) 2026, qui se tiendra en août (…)
Lire la suite

Les grandes religions du Sri Lanka s’unissent autour de l’éducation à (…)


29 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Un événement intitulé « L’éducation à la paix à la lumière des (…)
Lire la suite

Une attaque cette nuit à l’aéroport de Niamey


29 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Dans la nuit du 28 au 29 janvier, la capitale nigérienne a été secouée (…)
Lire la suite

Le Sénégal réaffirme son soutien “constant et ferme” à l’intégrité (…)


26 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
La République du Sénégal a réitéré, lundi à Rabat, son soutien ferme et (…)
Lire la suite

SM le Roi Mohammed VI réaffirme la fraternité du Royaume avec les pays (…)


22 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
A l’issue de la 35ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations, (…)
Lire la suite

Le Maroc signe la Charte du Conseil de paix à Davos


22 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
Sur Instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, (…)
Lire la suite

Discrimination religieuse et droits de l’homme en Corée du Sud


20 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le 12 janvier, le président sud-coréen Lee Jae Myung a publiquement (…)
Lire la suite

«  Je ne sais pas ce qu’elle deviendra. C’est une fille  »


20 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Les récits de femmes dans certains des coins les plus reculés du monde (…)
Lire la suite

La Suède soutient le plan marocain d’autonomie


20 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
La Suède se joint à la plus grande majorité des pays membres de l’Union (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires