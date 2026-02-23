Les rouages invisibles de l’influence russe en Afrique : révélations.

Publié ce 20 février par le consortium All Eyes On Wagner, un rapport de 1 431 pages détaille l’architecture d’opérations d’influence attribuées à des réseaux russes actifs en Afrique et en Amérique latine. La densité des documents, leur précision budgétaire et la proximité d’échéances électorales majeures sur le continent confèrent à ces révélations une portée stratégique immédiate.

Un calendrier électoral sensible

Le rapport a été rendu public le 20 février 2026. Cette publication intervient à moins d’un mois de l’élection présidentielle en République du Congo prévue le 15 mars 2026 et à sept semaines du scrutin béninois fixé au 12 avril 2026. Dans les périodes pré-électorales, la vulnérabilité informationnelle augmente. Les campagnes d’influence trouvent un terrain plus réactif, où la polarisation est déjà forte et où l’attention médiatique est concentrée.

Une organisation structurée

Les documents analysés recensent plus de 90 consultants impliqués dans les opérations étudiées, dont 17 anciens membres liés à des structures paramilitaires associées au groupe Wagner. Contrats, feuilles de route, budgets détaillés et calendriers éditoriaux montrent une organisation hiérarchisée. L’influence apparaît comme une activité planifiée et non improvisée.

Des budgets optimisés

En août 2024, 516 articles sponsorisés auraient été publiés pour un montant estimé à 340 000 dollars, soit environ 658 dollars par contenu. Certaines structures mentionnées, dont Inter SAS et Intertechtrade SA, afficheraient un plafond annuel pouvant atteindre 3,27 millions de dollars. Les montants restent modestes au regard des budgets de diplomatie publique classiques, ce qui suggère une stratégie d’optimisation plutôt que de démonstration financière.

La donnée au cœur du dispositif

Des enquêtes d’opinion ont été menées auprès de 1 133 répondants en RDC et 1 024 au Mali. Ces études visaient à identifier les thématiques mobilisatrices : souveraineté nationale, rejet de l’ingérence occidentale, sécurité. L’approche rappelle les méthodes du marketing politique contemporain, fondées sur la segmentation et l’analyse comportementale.

Conclusion

Les 1431 pages publiées le 20 février 2026 décrivent une bureaucratie de l’influence rationalisée. Elles révèlent une stratégie méthodique, ancrée dans la donnée et adaptée aux contextes locaux. À l’approche de scrutins déterminants, ces éléments éclairent une compétition informationnelle désormais centrale dans les rapports de puissance.

