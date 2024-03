Les retardataires invités à déposer leurs dossiers de paiement

Les personnes affectées par la libération de l’emprise des 80 hectares Adounko-Togbin qui n’ont pas pu réunir les pièces requises ou accomplir les formalités nécessaires sont invités à déposer leurs dossiers de paiement. L’information a été rendue publique à travers communiqué en date du 18 mars 2024, du président de la Commission Interministérielle d’expropriation chargée de dédommagement des personnes affectées par les projets le long de la Route des Pêches.

Les montants nécessaires à l’indemnisation de toutes les personnes affectées par la libération de l’emprise des 80 hectares Adounko-Togbin ont été débloqués par le gouvernement et consignés à la Caisse des Dépôts et Consignation du Benin. « La mesure de consignation des montants non perçus a été prise par la Commission, conformément aux articles 232 et 242 de la loi 2013-01 du 14 août 2013 portant Code foncier et domanial en République du Bénin telle que modifiée et complétée par la loi 2017-15 du 10 août 2017 et acte en a été donné à l’Etat par l’ordonnance contradictoire d’envoi à la prise de possession n° 031/CSAF-CPI-SPU1/2023 du 22 novembre 2023, de la Cour spéciale des affaires foncières », informe le président de la Commission Interministérielle d’expropriation chargée de dédommagement des personnes affectées par les projets le long de la route des Pêches.

Cette mesure qui vise exclusivement à « sécuriser les intérêts des personnes concernées fait suite au constat que, certaines personnes affectées n’ont pas pu réunir les pièces requises ou accomplir les formalités nécessaires à l’enrôlement de leur dossier de paiement dans les divers délais accordés par la Commission ».

Elle invite donc les personnes concernées à fournir leurs dossiers de paiement auprès du Secrétariat de la Commission, sis à Fidjrossè dans la 2e rue à gauche venant des pavés de Calvaire ou appeler le numéro de téléphone 63 47 30 60 en vue de la déconsignation immédiate de leur montant d’expropriation.

A.A.A

18 mars 2024 par ,