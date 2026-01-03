Les résultats du test de recrutement des AME déjà disponibles

Les candidats ayant composé pour le test de recrutement des Aspirants au métier d’enseignant (AME) au niveau primaire le 13 décembre 2025, peuvent déjà consulter leurs résultats. Ces résultats sont disponibles sur la plateforme https://officebac.educmaster.bj/.

Le gouvernement renouvelle son engagement à combler le déficit de personnel enseignant dans les écoles béninoises. Et ce, à travers le déploiement de nouveaux Aspirants au métier d’enseignant. Le test de recrutement des AME organisé le 13 décembre dernier a déjà livré son verdict, et les candidats peuvent consulter leurs résultats sur la plateforme https://officebac.educmaster.bj/.

Selon les structures officielles, sont déclarés admis à ce test, les candidats ayant réuni une moyenne supérieure ou égale à 10/20. Ils seront automatiquement inscrits dans la base de données des Aspirants au métier d’enseignant, en attendant d’être déployés dans les écoles primaires publiques, selon les besoins.

F. A. A.

3 janvier 2026 par ,