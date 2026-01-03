dimanche, 4 janvier 2026 -

605 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

Education au Bénin

Les résultats du test de recrutement des AME déjà disponibles




Les candidats ayant composé pour le test de recrutement des Aspirants au métier d’enseignant (AME) au niveau primaire le 13 décembre 2025, peuvent déjà consulter leurs résultats. Ces résultats sont disponibles sur la plateforme https://officebac.educmaster.bj/.

Le gouvernement renouvelle son engagement à combler le déficit de personnel enseignant dans les écoles béninoises. Et ce, à travers le déploiement de nouveaux Aspirants au métier d’enseignant. Le test de recrutement des AME organisé le 13 décembre dernier a déjà livré son verdict, et les candidats peuvent consulter leurs résultats sur la plateforme https://officebac.educmaster.bj/.
Selon les structures officielles, sont déclarés admis à ce test, les candidats ayant réuni une moyenne supérieure ou égale à 10/20. Ils seront automatiquement inscrits dans la base de données des Aspirants au métier d’enseignant, en attendant d’être déployés dans les écoles primaires publiques, selon les besoins.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

3 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




63,31% d’admis aux examens nationaux de Master


24 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les résultats de la session 2025 des examens nationaux de Licence sont (…)
Lire la suite

UBA Bénin lance la 3e édition du Concours national de dissertation


21 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le concours national de dissertation (NEC), l’une des initiatives de la (…)
Lire la suite

L’Agence béninoise de télé-enseignement créée


17 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
En Conseil des ministres ce mercredi 17 décembre 2025, le gouvernement (…)
Lire la suite

Une série de mesures dont la gratuité annoncées dans le secteur de (…)


7 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A travers la loi des finances gestion 2026, le gouvernement a prévu une (…)
Lire la suite

Voici les pièces du dossier d’inscription au BAC 2026


4 décembre 2025 par Marc Mensah
L’Office du Baccalauréat a communiqué la liste des pièces nécessaires (…)
Lire la suite

Test de sélection des AME fixé au 13 décembre


1er décembre 2025 par Marc Mensah
Le Ministère des Enseignements maternel et primaire a annoncé la tenue (…)
Lire la suite

Un budget de 210 milliards FCFA pour l’enseignement primaire


25 novembre 2025 par Marc Mensah
Le ministre des Enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou, a (…)
Lire la suite

5 pièges à éviter dans l’utilisation de l’IA


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’intelligence artificielle (IA) est de plus en plus utilisée par les (…)
Lire la suite

Le ministère recrute SGM, DBAU, DCUS ET DEC


20 novembre 2025 par Marc Mensah
Le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (…)
Lire la suite

Le gouvernement autorise la construction de 5 lycées scientifiques et 1 (…)


22 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les lycées scientifiques d’Abomey-Calavi, de Parakou, Lokossa, Abomey (…)
Lire la suite

Inscription à titre payant ouverte aux bacheliers dans les EPES


21 octobre 2025 par Marc Mensah
À partir de ce mercredi 22 octobre, les nouveaux bacheliers souhaitant (…)
Lire la suite

9.000 salles de classes au primaire, 400 milliards F pour lycées et (…)


17 octobre 2025 par Marc Mensah
Face aux critiques selon lesquelles l’éducation serait le « parent (…)
Lire la suite

Voici les 11 membres du CA de la Fondation Sèmè City


2 octobre 2025 par Marc Mensah
Onze personnalités ont été nommées pour siéger au sein du Conseil (…)
Lire la suite

Les dates de dépôt des dossiers et demandes d’attestations et diplômes (…)


1er octobre 2025 par Marc Mensah
La Direction des examens et concours du ministère de l’enseignement (…)
Lire la suite

Lionel Zinsou, président de la Fondation Sèmè City


1er octobre 2025 par Marc Mensah
L’ancien Premier ministre béninois, Lionel Zinsou a été nommé, mercredi (…)
Lire la suite

Vente et usage des cahiers d’activités interdits


27 septembre 2025 par Marc Mensah
Dans le département de l’Atlantique, la vente et l’usage des cahiers (…)
Lire la suite

Inscriptions ouvertes pour l’obtention du BAPES et CAPES


26 septembre 2025 par Marc Mensah
L’Ecole Normale Supérieure (ENS) de Porto-Novo, a ouvert, du 29 (…)
Lire la suite

Celtiis célèbre les meilleures bachelières du Bénin


26 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’opérateur Celtiis a récompensé, ce mercredi 24 septembre, les 12 (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires