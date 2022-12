Les résultats du sommet États-Unis–Afrique présentés ce mardi

Le sous-secrétaire d’État chargé de la Croissance économique, de l’Énergie et de l’Environnement des Etats-Unis discutera des résultats du dernier Sommet des dirigeants États-Unis–Afrique. C’est à travers un point de presse numérique prévu pour ce mardi 20 décembre 2022.

Les journalistes pourront interagir avec le sous-secrétaire d’État des États-Unis chargé de la Croissance économique, de l’Énergie et de l’Environnement, Jose W. Fernandez à partir de 14 h 30 GMT ce mardi 20 décembre 2022 sur le dernier Sommet des dirigeants États-Unis–Afrique.

Ce sera à travers un point de presse animé sur les résultats du Sommet des dirigeants États-Unis–Afrique qui s’est récemment achevé.

Plus de 15 milliards de dollars (14 milliards d’euros) de nouveaux partenariats commerciaux et d’investissement notamment de nouveaux prêts et subventions gouvernementales pour des projets africains et une coopération renforcée avec la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).ont été annoncés lors du sommet USA-Afrique tenu du 13 au 15 décembre 2022.

Jose W. Fernandez a été confirmé par le Sénat au poste de sous-secrétaire d’État chargé de la Croissance économique, de l’Énergie et de l’Environnement le 6 août 2021. Il dirige les agences et bureaux du département d’État qui sont au cœur des actions de l’administration Biden-Harris en matière de changement climatique, d’énergie propre, de santé, de sécurité de la chaîne d’approvisionnement et d’autres priorités économiques. Le sous-secrétaire Fernandez est également le gouverneur suppléant des États-Unis auprès de la Banque mondiale, de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et de la Banque interaméricaine de développement. De 2009 à 2013, il a occupé le poste de secrétaire d’État adjoint chargé des Affaires économiques, énergétiques et commerciales, l’un des bureaux qu’il supervise actuellement.

M. M.

20 décembre 2022