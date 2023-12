Les résultats des premières et deuxième journées

Démarré depuis ce lundi 18 décembre 2023, le tournoi d’évaluation des centres de formation de football se poursuit dans le Couffo à Dogbo. Découvrez les résultats des matchs de lundi et mardi comptant pour les première et deuxième journées.



La phase nationale du tournoi d’évaluation des centres de formation Sportive, édition 2023 a démarré ce lundi 18 décembre au stade omnisports de Dogbo dans le département du Couffo. Elle est initiée par le ministère des Sports à travers sa Direction du Sport et de la Formation Sportive (DSFS). La compétition a pour but, d’évaluer les centres de formation et jauger le niveau technique des jeunes apprenants.

C’est notamment une occasion pour les recruteurs internationaux de détecter les meilleurs talents béninois afin de leur ouvrir de nouveaux horizons. Il s’agit des U13 pour les garçons et U15 pour les filles.

Voici les résultats de la première journée :

GARÇONS U13

CEFOS 1-1 RAMSES

PLANETE 0-5 KALALA

RAMSES 3-1 PLANETE

CFAFA 3-1 AGEFAS

ST LOUIS 1-1 UOA

AGEFAS 2-0 ST LOUIS

FILLES U15

ASABA 1-0 USE

AS COTONOU 2-1 VIGUEUR



Les résultats de la deuxième journée :

Le tournoi se poursuit et prendra fin le 21 décembre 2023.

