Belle entame de compétition pour les Lionceaux du Maroc. Face à l’Afrique du Sud ce dimanche, le Maroc l’a emporté 2-0 au Stade Mohamed Hamlaoui de Constantine.

Dans un match qui s’est longtemps résumé à une partie d’échecs entre deux équipes bien en place, on semblait se diriger vers le 0-0. Mais tout a basculé durant le dernier quart d’heure.

Abdel Hamid Maali a décoché un centre que Benjamin Peter a contré avec la main décollée du corps. Ait Boudlal s’est chargé de transformer le penalty pour ouvrir le score pour les poulains de Said Chiba à la 75e. Les jeunes Marocains ont ensuite profité d’une récupération haute et d’une intervention ratée du portier adverse, Kyle Jansen, qui a relâché un ballon et permis à l’entrant Adam Hanin de marquer le but du break à la 83e minute de jeu.

Les Lionceaux de l’Atlas sont avec ce résultat, en tête du groupe B devant le Nigeria, vainqueur de la Zambie (1-0) un peu plus tôt dans la journée de ce dimanche 30 Avril 2023.

Les résultats des matchs de ce dimanche à la CAN U17 Algérie 2023 :

Sénégal vs Congo (Groupe A) : 1-0

Nigeria vs Zambie (Groupe B) : 1-0

Maroc vs Afrique du Sud (Groupe B) : 2-0

J.S

1er mai 2023 par