Les résultats de la 1ère journée

La Fédération béninoise de tennis (FBT) a lancé hier lundi, l’édition 2023 du championnat national de tennis. A l’issue de cette première journée de compétition, les jeunes joueurs et joueuses ont clairement affiché leur ambition.

Ils sont environ 250 compétiteurs dans douze catégories (Filles et Garçons) à entamer ce lundi 4 septembre, le championnat national de tennis. La compétition va se poursuivre jusqu’au samedi 9 septembre 2023. Les jeunes joueurs et joueuses qualifiés lors de la phase départementale ne cachent pas leurs ambitions sur les courts de tennis du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo et de l’Académie Darboux à Cotonou.

A l’issue de la première journée de compétition, les résultats se présentent comme suit :

-14 ans et moins (Filles) Ponty Fridaous bat HouedanouInès 6-0/ 6-0 Moukaila Amrath bat Adam Mardiath 7-5/6-2

-14 ans et moins (Garçons)

| |Lalayè Fayk bat Otola Latif| 6-1/6-0 Falola Parfait bat Hounsou Espoir 1-6/6-0/10-4 Woando adonys bat Nahum elysée 6-3/6-0 Tchakpala Samson bat Monnou Norbert 6-3/6-2

-16 ans et moins (Filles) Wanvènedé Princesse bat Goto Thècle 6-3/6-1

-16 ans et moins (Garçons Topkpanou Bertin bat Ahouandjinou M . 6-3/6-2 Avadja Elie bat Aboudou 3-6/6-3/10-7

-18 ans et moins (Filles) Wahabou Latifa bat Avadja Crédo 6-4/6-3 Dahouan Harmonie bat Kodjo Juandelle 7-5/6-2 Toffa Daniella bat Goto Elsa w-0 Zannou Mirabelle bat Mama Rahmat w-0

-18 ans et moins (Garçons) Honvou Achille bat Djotohou Eudes 6-0/6-1 Allasane Ramdane bat Goto Roméo 6-0/6-0

5 septembre 2023 par