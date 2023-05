Les résultats de la 15e journée

Huit rencontres ont eu lieu sur les pelouses béninoises ce week-end lors de la 15e journée de championnat.

Loto Popo Fc à domicile au stade omnisports de Grand-Popo s’est imposé devant Buffles du Borgou 2-0. De son côté, Dadjè Fc, dans une forme étincelante depuis le démarrage de la phase retour, a confirmé face à Cavaliers FC 2-1. Toujours ce samedi, le promu Bani Gansè en déplacement a fléchi face à Damissa 2-0.

Dimanche 07 Mai, le leader Coton FC en déplacement a pris le dessus sur la lanterne rouge les Dragons de l’Ouémé (1-0) en difficulté depuis l’entame de la saison. Ayéma lui, s’est fait accrocher à domicile par les Requins de l’Atlantique (1-1) et perd au passage sa deuxième place. Aspac après des rencontres sans succès, renoue et prend le dessus sur Jak (1-0). Le club royal Dynamo Fc est allé dicter sa loi à Kandi face à l’As Takunnin (0-2). Enfin, l’As Cotonou et l’AsVO se quittent dos-à-dos 0-0.

J.S

9 mai 2023 par ,