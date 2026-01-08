Les Béninois soumis aux cautions de visa USA

``Le Bénin figure désormais sur la liste des pays dont les ressortissants doivent verser une caution lorsqu’ils demandent un visa de visiteur (B-1/B-2) pour les États-Unis.

Des ressortissants de 38 pays dont le Bénin sont appelés à verser une caution avant l’obtention d’un visa de visiteur de type B-1/B-2 (voyage d’affaires ou tourisme) pour l’entrée aux Etats-Unis.

Au Bénin, la décision prend effet à partir du 21 janvier 2026. Les ressortissants du Bénin vont débourser 2,8 millions et 8,4 millions de FCFA pour la caution de visa USA.

« Tout citoyen ou ressortissant voyageant avec un passeport délivré par l’un de ces pays et remplissant les conditions requises pour un visa B1/B2 doit fournir une caution de 5 000 $, 10 000 $ ou 15 000 $ », informe la note du département d’Etat. Le montant est déterminé lors de l’entretien de visa.

« Le dépôt d’une caution ne garantit pas la délivrance d’un visa. Les frais acquittés sans autorisation consulaire ne sont pas remboursables », précise la note. Cette mesure vise à réduire le dépassement des séjours autorisés identifié dans certains pays lors de rapports du Département de la Sécurité intérieure des États-Unis. La caution est remboursable si le voyageur respecte les conditions de son visa (par exemple quitte les États-Unis avant la date limite), ou si le visa lui est refusé ou jamais utilisé.

