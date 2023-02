Les responsables de Baobab devant le juge ce lundi

Le procès des responsables de la compagnie Baobab s’ouvre ce lundi 27 février 2023 au tribunal de première instance de deuxième classe de Savalou. Au nombre de 04, ils sont poursuivis dans le cadre du drame de Dassa qui a fait plusieurs morts.

En détention provisoire depuis quelques semaines, les 04 responsables de la compagnie de transport Baobab vont comparaitre devant les juges du tribunal de Savalou ce lundi 27 février 2023. Ces responsables de Baobab apprend Frissons radio, sont poursuivis pour les faits de ‘’homicide involontaire, blessures involontaires et faux certificats et usage de faux certificat’’. Ils seront bientôt fixés sur leur sort.

Le dimanche 29 janvier 2023, un bus de la compagnie Baobab et un camion grue sont entrés en collision à Dassa, dans le département des Collines. L’incendie qui s’est déclaré après l’accident a fait plus de 20 morts et des blessés graves.

F. A. A.

27 février 2023 par ,