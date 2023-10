Les réserves en matériaux locaux de construction du Bénin

Le sous-sol béninois est riche en gisements de matériaux locaux de construction. Voici quelques matériaux locaux de construction dont dispose le Bénin et leur estimation en réserve.

Le calcaire, le marbre, l’argile, le kaolin, le sable silicieux, les graviers, les pierres ornementales, etc. constituent les matériaux locaux de construction du sous-sol béninois et qui sont les plus connus.

Les gisements de calcaire existent à Onigbolo, Massè (Ouémé) et Bakpodji et sont estimés à plus de 140 millions de tonnes. Ces trois gisements sont exploités respectivement par la Société SCB LAFARGE (Onigbolo), la Nouvelle Cimenterie du Bénin (NOCIBE) pour Massè et la CALCIM pour Bakpodji.

Le marbre de Idadjo (Collines) est estimé à 6 millions de tonnes. Plusieurs autres gisements de marbre non encore évalués ont été identifiés dans le Mono, le Couffo. Le marbre sert à la fabrication de dalles, de chaux et de grains en vrac.

L’argile, utile dans la production de briques cuites voire de tuiles et de carreaux, est disponible sur trois grands sites (Gbédji-Kotovi, Massi et Zogbodomè). De plus petits gisements d’argile ont été identifiés dans les départements du Mono, de l’Ouémé et du Plateau.

Des réserves de kaolin existent à Kétou et sont constituées de kaolin pollué par les oxydes de fer et à Adakplamè (kaolin blanc). Selon le Ministère béninois des mines, les réserves de kaolin peuvent être exploitées pour diverses applications : poteries, céramiques sanitaires, carreaux, production de ciment blanc.

Plusieurs millions de m3 de graviers sont disponibles en grande partie dans les départements du Mono et du Couffo (Sè, Oumako, Drè, Lokossa, Dogbo, Houyogbé etc.). Le gravier entre dans la composition du béton.

Des réserves de sable silicieux non encore évaluées ont été identifiées à Houéyogbé et à Sèmè. Le sable silicieux est exploitable pour la production de verre coloré et de bouteille.

Le Bénin dispose de pierres ornementales suivantes dont les caractéristiques sont comparables à celles des pierres commercialisées sur le marché international : granulites, rhyolites, granites, monzonites, monzo-syénites et granodiorites.

Revêtement extérieur d’un mur de la Présidence du Bénin avec des quartzites

Il existe un gisement de Quartzite dans l’Atacora, une réserve de Monzosyénite à Bétérou (Borgou), selon l’Office Béninois de Recherches Géologiques et Minières (OBRGM).

L’utilisation des matériaux locaux de construction est une exigence réglementaire. « La conception et la réalisation de toute infrastructure sociocommunautaire (école, centre de santé, terrain de sport, etc.), de tout logement social et de tout bâtiment des services publics doivent justifier de l’utilisation d’au moins 25 % de leurs valeurs, de matériaux locaux ou de matériaux produits sous licence béninoise », lit-on à l’article 2 du décret 2005-482 du 04 août 2005 portant utilisation des matériaux locaux dans la construction publique.

Dans les orientations stratégiques du Programme d’Action du Gouvernement (PAG) 2021-2026 en son pilier 3, il a été prévu « l’amélioration du cadre juridique minier et l’implantation d’unités de production de pierres ornementales et de carreaux de céramique afin d’attirer les investisseurs et de promouvoir nos produits locaux » (PAG 2021-2026).

Marc MENSAH

10 octobre 2023 par ,