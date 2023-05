Les rendez-vous culturels en mai 2023 à l’IFB

L’Institut Français du Bénin accueille durant le mois de mai 2023, des spectacles, exposition, conversation littéraire, concert etc. La programmation a été présentée ce vendredi 28 avril 2023, lors de la rencontre mensuelle avec les professionnels des médias.

Un programme culturel riche en mai 2023. Le mois démarre avec sept sorties d’atelier-théâtre, les 4, 5 et 6 mai 2023. Ce sont des projets soutenus par l’Institut Français du Bénin. Deux soirées cirques, ‘’une partie de soi’, sont prévues respectivement le 12 mai à ‘’Le Centre-Lobozounkpa et le samedi 13 mai à ‘’La Ba’Z-Houèdo’’. Selon la directrice déléguée, l’Institut Français est dans la dynamique de travailler avec d’autres centres culturels ; d’où la tenue de ces soirées ‘’hors-les-murs’’. « C’est aussi une façon de pouvoir accompagner ces lieux à avoir une offre culturelle pour des populations qui ne viennent pas à l’Institut Français », a déclaré Fabienne Bidou. La première partie des soirées cirques sera assurée par l’école Circo Bénin dirigée par Prime Ezinsè, et l’association All Cicurs portée par Stroy Dossou-Koko. Elles laisseront place à l’invité Joao Paulo Santos artiste de cirque spécialiste du mât chinois. Ces représentations permettront de faire découvrir au public béninois, les arts de cirque.

À en croire Prime Ezinsè, directeur de Circo Bénin, une série de spectacles de cirque aura également lieu en juin prochain à l’Institut Français. Au titre de ces spectacles, il y a ‘’Entre 2’’ de Circo Bénin et ‘’le décollage’’ de All Circus le 9 juin 2023 respectivement à 19 h 00 et 20 h 30.

Exposition Kanxoxonù

Du 5 au 27 mai 2023, le collectif ‘’Sac o Dos’’ qui réunit Eliane Aïsso, Eric Mèdéda et Achille Adonon va exposer une quinzaine d’œuvres à l’INF. C’est à la suite d’une résidence intitulée Kanxoxonù, signifiant en langue fon, au bout de l’ancienne corde. « Nous avons eu des échanges fructueux avec Maitre Ludovic Fadaïro. La résidence à Grand Popo, a permis de partager son expérience tout en nous laissant guider par ses connaissances dans notre création. Et comme le dit l’adage, c’est au bout de l’ancienne corde qu’on tisse la nouvelle. Dès le vendredi 5, nous aurons la restitution à l’INF », a confié Eric Mèdéda, artiste plasticien du collectif.

La littérature sera aussi au rendez-vous au mois de mai. La conversation littéraire ‘’Ecritures émergentes du Bénin’’ le samedi 20 mai, permettra à la nouvelle génération de créateurs littéraires béninois de s’exprimer. Il y a entre autres Jules Daniel Amoussou (Grand prix littéraire Bénin 2022), Fabroni Bill Yoclounon (classé dans le Top 30 Forbes Afrique), Charlemagne Gbonké (finaliste Grand Prix Littéraire du Bénin 2021) etc. La musique au mois de mai sera avec Sergent Markus, pionnier du rap et slam au Bénin. Il va lancer le samedi 20 mai, son 4e album Vodun Gospel.

