Les rencontres d’affaires francophones africaines s’ouvrent ce mercredi

Cotonou abrite du 09 au 12 mai 2023, la 47eme édition des Rencontres d’Affaires Francophones Africaines qui se dérouleront au Palais de Congrès.

Les travaux de la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones (CPCCAF) s’ouvrent ce mardi 09 mai 2023 au Palais des Congrès de Cotonou. Plus de 130 chambres consulaires et organisations intermédiaires représentantes des économies des 32 pays du réseau CPCCAF, dont 26 pays africains sont attendus à ces rencontres couplées avec le 50ème anniversaire de la CPCCAF et la 47e Assemblée générale.

Rendez-vous de haut niveau, il réunira les acteurs économiques des pays membres mais également les partenaires techniques et financiers de l’aide au développement, unis par le même souhait de renforcer les secteurs privés et les échanges entre leurs pays respectifs.

Les congrès 2023 de la CPCCAF coïncident avec le 50e anniversaire de la CPCCAF et le 115e anniversaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin).

Les congrès 2023 de la CPCCAF à Cotonou, c’est également les Rencontres du programme européen ARCHIPELAGO.

Plusieurs ateliers sont prévus dans le cadre du 50ème anniversaire de la CPCCAF & de son 47e Assemblée générale. Il s’agit de : atelier des partenaires des chambres du réseau CPCCAF ; atelier technique sur les projets et programmes CPCCAF, en présence des bailleurs ; atelier des femmes entrepreneures et la conférence économique avec les partenaires institutionnels de la CPCCAF.

Bref aperçu sur la CPCCAF

Créée le 11 mai 1973 à Dakar (Sénégal) par les Présidents Léopold Sédar Senghor (Sénégal), Félix Houphouët-Boigny (Côte d’ivoire) et Georges Pompidou (France), la Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africains et Francophones (CPCCAF) est un réseau international vivant et opérationnel de plus de 130 chambres et organisations, dans les 32 pays de son champ francophone, dont 26 pays africains. Elle exerce une activité soutenue en matière de coopération économique et également de développement des partenariats entre entreprises, spécialement dans l’espace francophone.

Elle opère un transfert de savoir-faire et de bonnes pratiques (compagnonnage) entre les membres de son réseau, qui permet d’appuyer directement les 8 millions d’entreprises africaines et francophones des 32 pays de son champ géographique.

L’institution a 50 ans le 11 mai 2023 !

