Les règles de politique de protection des infrastructures d’information critiques adoptées

Les règles de politique de protection des infrastructures d’information critiques en République du Bénin ont été adoptées mercredi 22 février 2023 en Conseil des ministres.

Adoption des règles de politique de protection des infrastructures d’information critiques en République du Bénin, c’est l’une des décisions prises mercredi 22 février 2023 en Conseil des ministres. Selon le communiqué final, gouvernement se référant à la loi portant code du numérique définit « une infrastructure critique ou sensible » comme « un point, système ou partie de celui-ci, situé sur le territoire de la République du Bénin et qui est indispensable au maintien des fonctions vitales de la société, de la santé, de la sûreté, de la sécurité et du bien-être économique ou social des citoyens ». Il s’agit par exemple des centrales électriques, des réseaux de transport et des réseaux publics, dont l’arrêt ou la destruction aurait un impact significatif sur le pays du fait de la défaillance de ces fonctions, précise le Conseil des ministres.

En vue de mettre en œuvre la vision du gouvernement en matière de Stratégie nationale de Sécurité numérique, consistant à créer « un cyberespace sécurisé et attrayant pour une économie numérique florissante », ces infrastructures selon la décision prise en Conseil des ministres, doivent faire l’objet d’une protection spéciale car, revêtant une importance capitale pour la nation.

Les règles de politique de protection des infrastructures d’information critiques selon le Conseil des ministres, s’adressent aux structures publiques et aux structures privées opérant dans cette sphère ainsi qu’aux institutions chargées d’assurer les responsabilités de l’Etat dans la protection de celles-ci.

