Les redevances désormais payables en ligne

Les quittances de droits d’examen, des concours, infractions routières peuvent être payées en ligne.

Plus besoin de se rendre au trésor public pour le paiement des redevances. Une nouvelle plateforme de dématérialisation des quittances est disponible. Il est désormais possible de payer via Mobile money ou par carte bancaire les quittances de droits d’examen, de concours, droits pour infractions routières. eQuittance est accessible via l’adresse : https://tresorbenin.bj ou https://equittancetresor.finances.bj/.

🚨📢 eQUITTANCE, LA SOLUTION AU PAIEMENT DE VOS REDEVANCES EN LIGNE‼️ Payez désormais vos quittances de droits d'examen, divers concours, droits pour infractions routières, au Trésor public sans vous déplacer, à travers la plateforme eQuittance : https://t.co/OzQyAd2UhO pic.twitter.com/FH2nsc1D07 — Gouvernement du Bénin 🇧🇯 (@gouvbenin) January 15, 2023

16 janvier 2023 par ,