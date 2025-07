Les redevances dans les marchés Djougou, Parakou, Ahouangbo et Houndjro ‎

‎Les commerçants des marchés modernes de villes de Djougou, Parakou, Ahouangbo et Houndjro sont fixés en ce qui concerne les redevances à payer par jour ou mensuellement en fonction de la nature de leur activité.

Dans les marchés urbains de Djougou, Parakou, Ahouangbo et Houndjro, un vendeur de produits divers verse 450 FCFA, tandis qu’un boucher ou un poissonnier s’acquitte de 550 FCFA. Les écailleurs et les déplumeurs paient respectivement 150 et 250 FCFA par jour.

‎Pour les commerçants qui optent pour un paiement mensuel, les tarifs vont de 4.500 FCFA (écailleurs) à 16.500 FCFA (bouchers et poissonniers).

‎Les étals de produits divers paient 13.500 FCFA par mois.

‎A noter que les bouchers et poissonniers paient un surplus de 100 FCFA par jour, lié à leur forte consommation en eau.

‎Les redevances couvrent un ensemble de prestations essentielles : approvisionnement en eau, électricité, nettoyage des espaces, sécurité, mais aussi assurance des installations.

‎M. M.

𝗠𝗮𝗿𝗰𝗵𝗲́𝘀 : Ahouangbo, Houndjro, Djougou, Parakou

➡️ 𝗥𝗲𝗱𝗲𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀 𝗝𝗼𝘂𝗿𝗻𝗮𝗹𝗶𝗲̀𝗿𝗲𝘀

■ Étals de produits divers : 450 f

■ Étals Bouchers : 550f

■ Poissonniers : 550f

■ Ecailleurs : 150f

■ Déplumeurs : 250f

➡️ 𝗥𝗲𝗱𝗲𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀 𝗠𝗲𝗻𝘀𝘂𝗲𝗹𝗹𝗲𝘀

■ Étals de produits divers : 13.500f

■ Étals Bouchers : 16.500f

■ Poissonniers : 16.500f

■ Ecailleurs : 4.500f

■ Déplumeurs : 7.500f

29 juillet 2025