Les recommandations de Robert Dossou au président Talon

L’ancien président de la Cour constitutionnelle, ancien bâtonnier et avocat conseil des opposants Réckya Madougou et Joël Aïvo qui ont été déposés en prison, Me Robert Dossou s’est prononcé sur la vague d’arrestations de leaders politiques. Occasion pour l’avocat de faire des recommandations au chef de l’État Patrice Talon pour la paix. C’était ce mardi 20 avril 2021 sur Invité Afrique de Rfi.

« Je pense qu’il faut qu’il (le président Patrice Talon, ndlr) mette un peu d’eau dans son vin et qu’il ait langue avec toutes les parties prenantes et qu’on ne soit pas en crise permanente parce que le Bénin, c’est le Bénin, nous avons une certaine tradition. Tout le monde souhaite qu’il y ait la paix, la tranquillité, qu’il y ait le développement », a plaidé Me Robert Dossou.

« Le développement n’est pas seulement au niveau des infrastructures, les superstructures ont besoin d’être construites dans du droit et le droit doit être conforme aux préceptes fondamentaux des droits de l’Homme parce que toute société a pour finalité l’homme », a-t-il précisé.

L’Invité Afrique de Rfi dit être « inquiet » et « interpellé » par la vague d’arrestations de leaders politiques. A l’en croire, la plupart des personnalités, des intellectuels, avaient l’habitude de s’exprimer librement sur tous les sujets qui interpellent le citoyen. « Je me demande si nous sommes libres de nous exprimer encore ? », s’est interrogé Me Robert Dossou.

En ce qui concerne le dossier de ses deux clients, Me Robert Dossou dit ne pas comprendre la procédure de leur interpellation et de leur incarcération. « C’est des personnalités à qui on peut adresser une convocation, elles vont se présenter. Cette méthode d’enlever les gens comme ça, je ne la comprends pas », s’est-il indigné.

Me Robert Dossou fut président de la Cour constitutionnelle, ancien bâtonnier. Il est l’avocat des deux opposants dont la candidature à la présidentielle du 11 avril avait été invalidée. Reckya Madougou, du parti Les Démocrates, et le professeur de droit constitutionnel Joël Aïvo seraient soupçonnés d’être les instigateurs des affrontements violents qui ont opposé des manifestants anti-Patrice Talon aux forces de l’ordre avant le scrutin du 11 avril dernier.

M. M.

