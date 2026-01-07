mercredi, 7 janvier 2026 -

Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L'ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

Élections générales 2026

Les rapporteurs adjoints et agents recrutés prêtent serment




Les rapporteurs adjoints, personnel des services informatiques et agents recrutés par la société COMTEL Technologie pour le traitement des données des élections générales ont prêté serment, mercredi 7 janvier 2026. C’est lors d’une audience plénière à la Cour constitutionnelle.

Des rapporteurs adjoints vont prendre part aux travaux de dépouillement des résultats des élections générales. Ces rapporteurs au nombre de six sont des enseignants d’université et magistrats désignés conformément aux dispositions de l’article 66 de la loi organique n°2022-09 du 27 juillet 2002, modifiée par la loi n°2025-28 du 25 juillet 2025.

138 agents ont été recrutés par COMTEL Technologie pour les travaux de saisie, coordination, vérification et contrôle des données électorales. Les rapporteurs adjoints, les agents recrutés ainsi que le directeur du cabinet du Président de la Cour constitutionnelle et le personnel administratif chargé du traitement informatique de la haute juridiction ont tous prêté serment. « Votre responsabilité est très grave ici. La Cour compte sur vous. Nous espérons qu’il n’y aura pas de parjure, parce que s’il y a parjure, ça va être traité comme tel », a averti le Professeur Cossi Dorothé Sossa. Ils sont appelés à exercer leur mission avec probité et loyauté.

7 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




