Les raisons du retard de la publication de la liste des agents électoraux

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a été confrontée à des difficultés techniques et organisationnelles dans l’étude des dossiers de candidature pour les élections législatives et communales. C’est ce qui justifie le retard dans la publication de la liste des agents électoraux.

Attendue entre le 7 et le 10 décembre 2025, la liste des agents électoraux devant intervenir lors des élections législatives et communales du 11 janvier 2026 n’a toujours pas été rendue publique par la Commission électorale nationale autonome (CENA). Selon la CENA, un nombre important de dossiers soumis, comportait des irrégularités telles que des erreurs de saisie, des informations inexactes et incohérences dans les fichiers. L’analyse approfondie de ces dossiers a nécessité un temps supplémentaire, retardant ainsi le processus de validation et de publication de la liste définitive.

La CENA fait face aussi à une insuffisance de candidatures pour les postes de membres de poste de vote (MPV). Dans le but de combler le déficit, un recrutement complémentaire a été lancé pour la période du 10 au 17 décembre. L’institution a encore besoin d’environ 6 000 agents électoraux pour assurer le bon déroulement des élections législatives et communales du 11 janvier 2026.

17 décembre 2025