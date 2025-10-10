vendredi, 10 octobre 2025 -

𝗙𝗼𝗿𝘂𝗺 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝘂 𝗖𝗮𝗱𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗩𝗶𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟱

Les prouesses qui font la fierté du Bénin

(1800 milliards d’investissement en neuf ans)




La troisième édition du Forum International du Cadre de Vie (FIC) a démarré le jeudi 9 octobre 2025 au Sofitel Hôtel de Cotonou, pour trois jours. La cérémonie officielle de lancement a été présidée par le Ministre d’Etat Abdoulaye BIO TCHANE et le Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable en charge des Transports José TONATO, en présence de plusieurs de leurs collègues du Gouvernement.

Le Ministre d’Etat Abdoulaye BIO
TCHANE à l’ouverture du FIC

Le Forum International du Cadre de Vie, de l’Urbanisme et de l’Habitat est un cadre d’échanges, de réflexions et de propositions sur les questions liées à l’urbanisation, au logement, à l’aménagement du territoire et au cadre de vie en général. L’édition 2025 s’articule autour de plusieurs temps forts, conçus pour rassembler les professionnels, décideurs, innovateurs et citoyens autour de l’aménagement du territoire et du développement durable.

Depuis 2016, le gouvernement du Bénin, sous le leadership éclairé du Président Patrice TALON, est devenu est une référence africaine dans l’amélioration du Cadre de vie et les Transports. Le pays a adopté une démarche fondamentalement orientée développement durable, des solutions concrètes, contextuellement adaptées, durables et surtout résilientes aux problèmes du Cadre de Vie, que ce soit en ville mais aussi en campagne, mais surtout sur l’ensemble du territoire national. L’amélioration de notre cadre de vie s’est opérée grâce à plusieurs programmes emblématiques dont le Programme Villes et Territoires durables, Programme Construction et Habitat, Programme Environnement, Forêts et Climat, Programme Infrastructures et Transports… Projet Asphaltage, Programme d’assainissement pluvial, Programme de logements économiques, Projet de Cadastre national, Projet Forêts classées du Bénin, Projet de protection côtière, Projet de construction des cités administratives, Projet de développement des infrastructures routières, Projet de mobilité urbaine durable etc…

Le Ministre Didier TONATO
à l’ouverture du FIC

A l’heure du bilan, les chiffres sont assez éloquents. « Le secteur du Cadre de Vie a bénéficié de ressources importantes qui démontrent son positionnement stratégique et prioritaire dans le PAG. Et avec le Programme Infrastructures et Transports (2024 – 410,674 milliards et 2025 – 359,880 milliards), soit 1.800 milliards consommés à plus de 80 % », a précisé le Ministre Didier TONATO.

Ces investissements massifs sont parfaitement alignés sur la Vision Bénin 2060 – Alafia. « Le Gouvernement du Bénin reste pleinement engagé à accompagner, soutenir et valoriser toutes les initiatives qui contribuent à élever la qualité de vie de nos concitoyens. Notre ambition, à travers la Vision Bénin 2060 – Alafia, un monde de splendeurs, est claire : faire du Bénin un pays où il fait bon vivre, un pays où chaque ville devient un espace d’épanouissement, d’innovation et de fierté nationale » a précisé le Ministre d’Etat Abdoulaye BIO TCHANE.

Cette édition 2025 du FIC se décline à travers un riche programme composé d’une table ronde ministérielle, de plusieurs panels de discussions, de conférences thématiques, de Master Class, d’une foire et d’une soirée de Gala. En plus des nationaux, des participants sont venus.

La Rédaction

10 octobre 2025 par La Rédaction




