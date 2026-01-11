Les propos de Nicephore Soglo après son vote ce dimanche

Le Premier Président du Renouveau Démocratique, Nicéphore Dieudonné Soglo s’est rendu ce dimanche aux urnes à 14h 20 min pour accomplir son devoir civique. L’ancien président de la République, a voté au bureau de vote de la Haie Vive-Cocotiers, dans le 12 arrondissement, département du Littoral.

Après les salutations d’usage et quelques civilités échangées avec le délégué du quartier, les agents électoraux, Nicéphore Dieudonné SOGLO a pris son bulletin avant de se diriger vers l’isoloir pour opérer le premier vote, celui des communales, puis le second, selon l’ordre imposé par les agents du bureau de vote.

Après avoir accompli son devoir civique, le premier président du renouveau démocratique, Nicéphore Dieudonné Soglo s’est particulièrement réjoui de l’ordre et la discipline dans lesquels s’effectuent les opérations.

« Je pense que notre pays est sur la bonne voie. Quand nous avons commencé la conférence nationale, personne n’aurait imaginé que notre pays serait à ce niveau-là. (...) Nous progressons, nous avançons. Le pays est sur la bonne voie », a déclaré l’ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo qui a profité de l’occasion pour rappeler l’histoire démocratique du Bénin. Saisissant l’occasion qui lui a été offerte, l’ancien président a demandé hier à ceux qui traînent encore les pas de sortir pour aller voter.

