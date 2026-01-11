dimanche, 11 janvier 2026 -

679 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

Les propos de Nicephore Soglo après son vote ce dimanche




Le Premier Président du Renouveau Démocratique, Nicéphore Dieudonné Soglo s’est rendu ce dimanche aux urnes à 14h 20 min pour accomplir son devoir civique. L’ancien président de la République, a voté au bureau de vote de la Haie Vive-Cocotiers, dans le 12 arrondissement, département du Littoral.

Après les salutations d’usage et quelques civilités échangées avec le délégué du quartier, les agents électoraux, Nicéphore Dieudonné SOGLO a pris son bulletin avant de se diriger vers l’isoloir pour opérer le premier vote, celui des communales, puis le second, selon l’ordre imposé par les agents du bureau de vote.

Après avoir accompli son devoir civique, le premier président du renouveau démocratique, Nicéphore Dieudonné Soglo s’est particulièrement réjoui de l’ordre et la discipline dans lesquels s’effectuent les opérations.

« Je pense que notre pays est sur la bonne voie. Quand nous avons commencé la conférence nationale, personne n’aurait imaginé que notre pays serait à ce niveau-là. (...) Nous progressons, nous avançons. Le pays est sur la bonne voie », a déclaré l’ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo qui a profité de l’occasion pour rappeler l’histoire démocratique du Bénin. Saisissant l’occasion qui lui a été offerte, l’ancien président a demandé hier à ceux qui traînent encore les pas de sortir pour aller voter.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

11 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN




Des bureaux de vote ouverts jusqu’à lundi


11 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le vote ne se terminera pas ce dimanche 11 janvier 2025 dans tous les (…)
Lire la suite

L’ANIP simplifie la mise à jour des numéros de téléphone


11 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les citoyens peuvent désormais mettre à jour leur numéro de téléphone (…)
Lire la suite

Des Observateurs dressent un premier bilan du déroulement du vote


11 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A travers un premier communiqué publié dans la matinée de ce dimanche (…)
Lire la suite

Démarrage progressif du vote dans l’Atlantique


11 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le double scrutin législatif et communal se tient ce dimanche 11 (…)
Lire la suite

Louis Vlavonou invite à une participation massive au scrutin


11 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou a accompli dans (…)
Lire la suite

Démarrage des opérations de vote au Bénin


11 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les élections communales et législatives se tiennent ce dimanche 11 (…)
Lire la suite

Patrice Talon communie avec les traditions à Ouidah


9 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Président de la République, Patrice Talon, a marqué de sa présence (…)
Lire la suite

Le corps calciné d’une sage-femme retrouvé à Avlékété


9 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Une découverte macabre a été faite ce jeudi 8 janvier 2026 à Avlékété, (…)
Lire la suite

Les évêques exhortent les acteurs politiques à préserver la paix et l’unité


9 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’actualité politique au Bénin, marquée par l’organisation des (…)
Lire la suite

En images, la descente de Romuald Wadagni sur les sites des Vodun (…)


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Ministre d’État Romuald Wadagni s’est rendu ce matin, 8 janvier, (…)
Lire la suite

Démarrage des festivités Vodun Days à Ouidah


8 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’édition 2026 des Vodun Days démarre officiellement ce jeudi 8 (…)
Lire la suite

Les rapporteurs adjoints et agents recrutés prêtent serment


7 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les rapporteurs adjoints, personnel des services informatiques et (…)
Lire la suite

Pas de Conseil des ministres ce mercredi


7 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Conseil des ministres ne se tiendra pas ce mercredi 07 janvier 2026, (…)
Lire la suite

Le guide pratique pour se rendre à Ouidah


7 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Du 8 au 10 janvier 2026, la ville de Ouidah accueillera des milliers de (…)
Lire la suite

La star Ciara à Cotonou


7 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La star internationale bénino-américaine Ciara a foulé le sol béninois (…)
Lire la suite

Les inscriptions au BEPC ouvertes jusqu’au 2 février


6 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Les registres d’inscription à l’examen du Brevet d’Études du Premier (…)
Lire la suite

Des réalisations concrètes du Japon au Bénin


6 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Le Japon continue de jouer un rôle significatif dans le développement (…)
Lire la suite

Les services de l’ANIP sans interruption jusqu’au 10 janvier


6 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Les services de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires