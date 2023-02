Les promoteurs de bars et restaurants installés le long de la plage sensibilisés

Le ministre du cadre de vie et du développement durable, José TONATO, et son collègue en charge du tourisme et de la culture, Jean-Michel ABIMBOLA, ont rencontré, vendredi 10 février 2023, les promoteurs de bars et restaurants installés le long de la plage de Fidjrossè. Il était question de leur expliquer les tenants et aboutissants des travaux d’aménagements urbains de Togbin et de la Plage de Fidjrossè (section Maris Stella – Adounko).

Moins de soucis pour les promoteurs de bars et restaurants installés le long de la plage de Fidjrossè. Les travaux d’aménagement n’impacteront pas leurs activités. Les ministres du cadre et vie et du tourisme les ont rassurés au cours d’une séance d’explication vendredi 10 février.

« Les travaux ne vont pas arrêter vos activités économiques, nous faisons le maximum pour cela », a rassuré José TONATO. L’objectif du projet fait-il savoir, n’est pas de mettre fin aux diverses activités commerciales mais de les poursuive tout en préservant l’intérêt de tous pendant l’exécution des travaux, en priorisant le développement national en cours de réalisation. « Chacun devra dans sa position être coopératif pour que le travail de relocalisation provisoire, au cas par cas, soit opéré dans la mesure du possible, en fonction du tableau foncier ou technique que présentera chaque établissement », a-t-il indiqué.

Selon un communiqué du gouvernement, le plan d’aménagement de la section de plage comprise entre les résidences Marie Stella et Adounko est basé sur des aménagements urbains dont une piste cyclable, une promenade piétonne et des points kilométriques (kiosques et toilettes publiques) ; des aménagements routiers (aménagements parkings, aménagement de l’ancienne route de la plage et aménagements confortatifs sur une section de la nouvelle route des pêches) ; la préservation de l’environnement et la constitution d’une importante réserve foncière destinée en partie à accueillir un parcellaire commercial pour les investissements privés d’activités de loisirs et de détente.

