Les projets et réformes culturelles du PAG exposés aux journalistes

La salle de conférence de la direction de développement du tourisme (DDA), a servi de cadre mercredi 27 décembre 2023, à un atelier d’échanges sur les projets et réformes du gouvernement dans les domaines du tourisme, de la culture, et des arts. L’objectif de la séance animée par Prince DJIBIDO, point focal communication du ministère du tourisme, de la culture et des arts, est de permettre aux professionnels des médias qui traitent des sujets relevant du domaine du tourisme, de la culture et des arts, d’améliorer leurs productions.

Dans le domaine des arts et de la culture au Bénin, le gouvernement à travers le PAG 2016-2021, s’était fixé comme objectif, de développer de façon durable, les richesses artistiques et culturelles du pays. Un domaine qui s’est révélé comme un secteur à haute valeur ajoutée, créateur d’emplois, et générateur de revenus.

En dépit de la disponibilité des potentialités pour le développement du secteur, l’environnement institutionnel, économique et technique demeure un handicap. Ceci, en raison des insuffisances et faiblesses liées à la structuration et à la professionnalisation des acteurs, ainsi qu’à la disponibilité et la gestion des infrastructures. Face à ces contraintes, des actions ont été projetées pour le quinquennat 2021-2026, et portent sur l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de développement de la culture et des arts au Bénin.

Au cours de la séance d’échanges avec les journalistes culturels ce mercredi 27 décembre, le point focal du ministère du tourisme de la communication a souligné que l’accent sera mis sur 05 pôles majeurs. Il s’agit selon Prince DJIBIDO, du cinéma, de la danse, de la musique, du théâtre, et des arts plastiques.

Dans le domaine du cinéma, l’objectif est de faire du Bénin, « un pôle majeur de production cinématographique en Afrique ». Et ce, grâce la création et la mise en place d’un bureau de tournages et de studios modernes, la mise en réseau des salles de projection, des offres de formations-productions-diffusions.

Pour ce qui concerne la danse, il sera question d’une part, de la création d’un Ensemble National de la danse, et d’autre part, d’une école de danse. L’objectif étant d’officialiser l’enseignement de la danse béninoise, africaine et afro-contemporaine, et d’assurer la professionnalisation des acteurs du sous-secteur.

Le domaine de la musique sera marqué par la création d’un Conservatoire de musique. L’objectif est de créer également un label et une identité rythmique inspirés du patrimoine culturel national.

Selon les projections faites, le théâtre béninois sera caractérisé par un modèle de gouvernance porté sur la production et la diffusion théâtrale, la gestion des festivals au niveau national, un meilleur encadrement des acteurs culturels et d’un modèle d’organisation de la biennale du théâtre de façon plus efficiente et plus viable.

Par ailleurs, l’ambition de l’Etat pour les arts plastiques, consiste à « révéler les artistes plasticiens et de créer une dynamique autour du marché de l’art ». Plusieurs actions sont prévues et portent entre autres sur :

– la mise en place d’une coopération muséale en matière d’art contemporain à l’échelle sous régionale et internationale, à travers l’acquisition des œuvres d’art pour la constitution d’un fonds patrimonial d’art contemporain, la création d’un musée d’art contemporain, la création d’une fondation en soutien au musée à créer, et la promotion de la circulation des œuvres.

– le positionnement du Bénin à l’international physiquement et numériquement par sa participation aux événements majeurs de la scène plastique contemporaine, le référencement de l’e-Art Bénin, le référencement du Bénin sur les principaux sites marchands d’art.

– faire du Bénin une place de choix en matière d’art contemporain à travers l’instauration d’une Biennale d’art contemporain ; le développement d’un marché de l’art par l’acquisition et la revente d’œuvres d’art et la mise en place d’un cadre législatif et fiscal attractif, le recensement, la valorisation et la structuration du marché de l’art au Bénin.

Outre ces nombreuses actions annoncées dans le domaine de la culture et des arts, le gouvernement dans son ambition de faire du tourisme, un levier de développement économique et le principal outil de rayonnement du Bénin à l’international, a annoncé 03 réformes majeures. Il s’agit de la modernisation de l’écosystème du tourisme ; de la dynamisation et réglementation du secteur ; et de la modernisation des statistiques du tourisme (mise en place du compte satellite expérimental du tourisme). Une kyrielle de projets sont en vue dont entre autres, le Musée de l’épopée des amazones et des rois du Danxomè (MURAD) et la réhabilitation du site palatial d’Abomey ; la réhabilitation des infrastructures touristiques à Allada (Toussaint Louverture) ; le musée international des arts et civilisations vodun à Porto-Novo (Musées ethnographique Alexandre Sènou Adandé et Musée du palais Honmé) : MIV ; la Route des couvents Vodun et la Route des tata ; et la construction du nouveau Palais royal Baru Tem de Nikki et de l’arène culturelle de la Gaani.

L’un des projets phares du gouvernement dans le domaine du tourisme, est celui destiné à « faire de Ouidah une cité musée ». A cet effet, il est prévu la reconstruction à l’identique de la cité historique de Ouidah (Fort Portugais, Porte du Non-Retour, Place aux Enchères, Mémorial de Zoungbodji, la Route de l’esclave) ; l’aménagement d’une station balnéaire d’exception à Avlékété ; et la construction d’un complexe touristique « Marina » près de la Porte du Non-Petour à Djègbadji.

Le projet Réinventer la cité lacustre de Ganvié ; l’aménagement des sites touristiques et leurs voies d’accès dans plusieurs villes (Ketou, Porto-Novo, Allada, Ouidah, Abomey, etc) ; le complexe balnéaire PLM/Eldorado à Akpakpa et l’aménagement et protection des côtes ; la Pendjari/et le parc W, des références dans la zone Afrique de l’Ouest ; et les travaux de construction des infrastructures hôtelières (Sofitel Bénin, un grand complexe 5 étoiles, Club Med à Avlékété, etc, sont entre autres les projets réalisés, et en cours de réalisation dans le secteur du tourisme au Bénin.

29 décembre 2023 par ,