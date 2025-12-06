Les projets en 2026 pour un environnement urbain amélioré

Le gouvernement met en œuvre une politique ambitieuse pour améliorer le cadre de vie et les infrastructures de transport en 2026. Avec un budget de 335,32 milliards de FCFA, ces secteurs visent à transformer les villes et les territoires en espaces durables et attrayants.

Dans le cadre du budget de l’État 2026, le Bénin investit massivement dans les secteurs du cadre de vie et des transports pour répondre aux besoins croissants de ses citoyens. Une enveloppe de 335,32 milliards de FCFA est dédiée à des projets visant à assainir les villes, améliorer la mobilité urbaine et développer des infrastructures durables.

Le projet phare "Asphaltage", initié lors du premier quinquennat du Président Patrice Talon, se poursuit avec des travaux d’aménagement de voiries primaires, secondaires et tertiaires dans plusieurs villes du pays, notamment Cotonou, Porto-Novo, Abomey-Calavi, Parakou et Natitingou. Ce projet, qui bénéficie d’un budget de 20,41 milliards de FCFA, vise à améliorer la circulation urbaine, réduire les nuisances et dynamiser les économies locales.

En parallèle, des initiatives d’assainissement pluvial, telles que le projet d’assainissement pluvial de Cotonou (13,69 milliards de FCFA) et l’assainissement des villes secondaires (22,93 milliards de FCFA), contribueront à réduire les risques d’inondation et à améliorer la qualité de vie des habitants. Le développement de l’infrastructure géographique de base et du cadastre, ainsi que l’aménagement des voies d’accès aux stades communaux, sont également au programme.

Dans le domaine des transports, le gouvernement prévoit la réhabilitation et le bitumage de routes stratégiques, la construction d’échangeurs et le renforcement de la mobilité urbaine par des systèmes de transport collectif. Ces projets visent à connecter les 77 chefs-lieux de communes et à créer un système de transport multimodal performant.

